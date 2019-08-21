Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan'ın 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermesinin üzerinden tam 50 yıl geçti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa dünya Müslümanları için Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebeviden sonraki en kutsal alan. Mescid-i Aksa'da yarım asır önce yaşanan ve hâlâ hatıralardaki canlılığını koruyan yangının neden olduğu tahribati restore çalışmalarıyla giderilse de Vakıflar İdaresi, Aksa'nın etrafının çeşitli tehlikelerle kuşatıldığı ve söz konusu tehlikelerin artarak devam ettiği uyarısında bulunuyor