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Ateşe verilişinin 50. yılında hala yeri!

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan'ın 21 Ağustos 1969'da 'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermesinin üzerinden tam 50 yıl geçti. İşgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa dünya Müslümanları için Mekke'deki ve Medine'deki Mescid-i Nebeviden sonraki en kutsal alan. Mescid-i Aksa'da yarım asır önce yaşanan ve hâlâ hatıralardaki canlılığını koruyan yangının neden olduğu tahribati restore çalışmalarıyla giderilse de Vakıflar İdaresi, Aksa'nın etrafının çeşitli tehlikelerle kuşatıldığı ve söz konusu tehlikelerin artarak devam ettiği uyarısında bulunuyor

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 21.08.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 14:15
Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan'ın 21 Ağustos 1969'da 'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermesinin üzerinden tam 50 yıl geçmesine rağmen İsrail işgalinde bulunan hala yeri.

Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

İşgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'deki ile içinde Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra dünya Müslümanları için en kutsal alan.

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Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında 'in içine inşa edilen Kıble Mescidi, 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın saldırısına maruz kaldı. Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yandı.

Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

Selahaddin Minberi'nin birebir kopyası, Ürdün Kraliyet Divanı tarafından Ürdün'deki Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne yaptırılarak 2007'de Kıble Mescidine yerleştirildi.

Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK TEKRARLAYAN İHLALLER

İsrail yönetimi, fanatik Yahudileri, polis korumasında 'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu iddia ederek 'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

Son dönemde İsrail yönetimi tarafından 'ya yönelik ihlallerinde ciddi bir artış yaşanırken, fanatik Yahudilerin 'in tarihi statükosunun değiştirilmesi ve üzerinde Süleyman Mabedinin yeniden inşa edilmesi yönündeki çağrıları yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i Aksa hala yangın yeri!

YANGIN MÜSLÜMANLARIN HAFIZASINDAKİ CANLILIĞINI KORUYOR

'nın ateşe verilmesinin 50. yılı dolayısıyla, eski ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri başkanlığındaki Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 21 Ağustos 1969'daki yangının hala Müslüman halkların hafızasında canlılığını koruduğu vurgulandı.

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