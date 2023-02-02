Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:51
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
12:54
Avrupa 'Yaralı dev!' Fransız uzmandan çarpıcı sözler: Eşcinselliği veya LGBT’yi eleştirse yasaklanırdı
Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Dr. François Burgat, Rasmus Paludan'ın skandal eylemi ve Avrupa'dan gelen 'ifade özgürlüğü iddialarını değerlendirdi. Burgat açıklamalarında, "Avrupa'ya "yaralı dev" diyorum. Bu dev artık bir dev olmadığını hissediyor." dedi. İsveç'İn ifade özgürlüğü savunmasına ise şu sözlerle tepki gösterdi: Kur'an'a saldırarak Müslümanları incitmek istiyorlar. Böyle bir yaklaşımın ya da bahanenin sınırı ise uygulanan çifte standarttadır. Eşcinselliği, LGBT'yi veya Yahudileri kınayan bir gösteriyi asla yapamazlardı.