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Haberler Galeri Avrupa'da savaş çanları: ABD ve Rusya'dan peş peşe flaş hamleler...
Giriş Tarihi: 19.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 13:19

Avrupa'da savaş çanları: ABD ve Rusya'dan peş peşe flaş hamleler...

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Avrupa'da endişeye neden olacak bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Rusya Savunma Bakanlığı, "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırdıklarını duyurmuştu. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 B-52 bombardıman uçağı görev gücü misyonu kapsamında İngiltere'ye gitmesi dikkat çekti...

Avrupa’da savaş çanları: ABD ve Rusya’dan peş peşe flaş hamleler...

Dünya bir yandan aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşını diğer yanda da Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilimi takip ederken Avrupa'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Geçitğimiz gün, Rusya "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırmıştı. Öte yandan ABD'ye ait 4 adet B-52 bombardıman uçağının Avrupa'ya gönderilmesi de dikkatleri çekti...

Avrupa’da savaş çanları: ABD ve Rusya’dan peş peşe flaş hamleler...

RUSYA'DAN KİNJAL HAMLESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırdıklarını duyurdu.

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Avrupa’da savaş çanları: ABD ve Rusya’dan peş peşe flaş hamleler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kaliningrad bölgesindeki Çkalovsk askeri havaalanına "Kinjal" hipersonik füzelerine sahip Mig-31 model 3 savaş uçağının stratejik caydırıcılık önlemleri çerçevesinde konuşlandırıldığı ifade edildi.

Avrupa’da savaş çanları: ABD ve Rusya’dan peş peşe flaş hamleler...

Açıklamada, uçakların 24 saat muharebe görevi yapacağına işaret edildi.

Avrupa’da savaş çanları: ABD ve Rusya’dan peş peşe flaş hamleler...

"Kinjal" füzelerine sahip savaş uçaklarının, Rus 6. ordu hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle etkileşim içinde olduğu belirtilen açıklamada, uçakların Rus Baltık Donanması uçaklarıyla da iş birliği yaptığı kaydedildi.

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