Giriş Tarihi: 19.08.2022 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
13:19
Avrupa'da savaş çanları: ABD ve Rusya'dan peş peşe flaş hamleler...
Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Avrupa'da endişeye neden olacak bir hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz gün Rusya Savunma Bakanlığı, "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırdıklarını duyurmuştu. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 4 B-52 bombardıman uçağı görev gücü misyonu kapsamında İngiltere'ye gitmesi dikkat çekti...