Avrupa’da savaş çanları: ABD ve Rusya’dan peş peşe flaş hamleler...

Dünya bir yandan aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşını diğer yanda da Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilimi takip ederken Avrupa'da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Geçitğimiz gün, Rusya "Kinjal" hipersonik füzeleri taşıyan 3 savaş uçağını stratejik caydırıcılık önlemlerinin parçası olarak Rusya'nın Avrupa'daki bölgesi Kaliningrad'a konuşlandırmıştı. Öte yandan ABD'ye ait 4 adet B-52 bombardıman uçağının Avrupa'ya gönderilmesi de dikkatleri çekti...