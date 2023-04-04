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Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:59

Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya'dan çöp trenleri kalkıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu ülke genelinde bitmek bilmeyen grev krizlerini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda temizlik çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle başkent Paris sokakları çöp yığınları arasında kalmıştı. Temizlik çalışanlarının yeni grev kararı ise beraberinde daha büyük bir sorunu getirdi. Bu kez süresiz grev kararı alan çöp toplayıcılarının bu kararı endişe yarattı. Çöp sorunuyla başa çıkamayan bir diğer ülke olan İtalya'da ise yığınların trenlerle Hollanda'ya taşınması kararı alındı.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya’dan çöp trenleri kalkıyor

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz grev gitme kararı aldı. Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, birçok sendikanın çatı kuruluşu Genel İş Sendikası (CGT), bünyesindeki temizlik çalışanlarının 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.

Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya’dan çöp trenleri kalkıyor

BELEDİYE BAŞKANI DESTEK VERİYOR

Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi. Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi.

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Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya’dan çöp trenleri kalkıyor

Diğer yandan, Belediye Başkanı Hidalgo da reformun çekilmesini talep etmesi ve grevlere destek vermesiyle biliniyor. Ayrıca söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor.

Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya’dan çöp trenleri kalkıyor

Konsey 14 Nisan'da reform için ya "yeşil ışık" yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.

Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya’dan çöp trenleri kalkıyor

10 BİNİ AŞKIN ÇÖP YIĞINI BİRİKMİŞTİ

Paris'te çöp toplayıcıları daha önce de 6-29 Mart'ta greve gitmiş, grev nedeniyle başkentte 10 binden fazla çöp yığını birikmişti.

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