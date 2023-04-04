Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:59

Avrupa’nın çöp krizi büyüyor: Fransa kırmızı alarm verdi, İtalya'dan çöp trenleri kalkıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu ülke genelinde bitmek bilmeyen grev krizlerini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda temizlik çalışanlarının grev kararı alması nedeniyle başkent Paris sokakları çöp yığınları arasında kalmıştı. Temizlik çalışanlarının yeni grev kararı ise beraberinde daha büyük bir sorunu getirdi. Bu kez süresiz grev kararı alan çöp toplayıcılarının bu kararı endişe yarattı. Çöp sorunuyla başa çıkamayan bir diğer ülke olan İtalya'da ise yığınların trenlerle Hollanda'ya taşınması kararı alındı.