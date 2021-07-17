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Giriş Tarihi: 17.07.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:12

Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...

Avrupa'yı vuran sel felaketinde korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Tarihin en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde evler çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok ev ise risk altında... Yaşanan sel felaketinde 133 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bilgisi geldi. Öte yandan Belçika'da da sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi.

Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...

Almanya'da yakın tarihin en büyük sel felaketlerinden biri yaşandı. Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 133'e yükseldiği bildirildi

Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

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Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...

Koblenz polisince yapılan açıklamada, Rheinland-Pfalz eyaletinde selin en fazla etkili olduğu Ahrweiler bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'ı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...

Açıklamada, can kayıplarının artabileceğine ilişkin endişe taşındığı belirtilerek yaralı sayısının ise 618 olduğu aktarıldı.

Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...

Bölgede hala birçok yerde elektrik olmadığı ve telefon hatlarının çalışmadığı ifade edilen açıklamada, birçok caddenin de su baskınları sebebiyle kapalı olduğu kaydedildi.

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