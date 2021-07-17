Giriş Tarihi: 17.07.2021 09:54Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:12
Almanya'yı sel vurdu: Binalar çöktü, caddeler sular altında kaldı...
Avrupa'yı vuran sel felaketinde korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Tarihin en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde evler çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, birçok ev ise risk altında... Yaşanan sel felaketinde 133 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bilgisi geldi. Öte yandan Belçika'da da sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi.