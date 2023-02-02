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Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:37

Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden'ın oğlundan itiraf!

Cinsel ilişki ve uyuşturucu skandalları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden itirafta bulundu. ABD'li bir gazete Biden'ın, yanında çalışan avukatlarıyla 2018-2019 yılları arasında para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, avukatlardan birine cinsel ilişki oyunu teklif ederek "İkimiz de mutlaka çıplak olmalıyız" dediğini yazmıştı. Biden'dan konuya ilişkin itiraf geldi.

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Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden’ın oğlundan itiraf!

Uzun yıllardır uyuşturucu problemi olduğu bilinen ve cinsel yaşamı ile de sıklıkla gündeme gelen ABD lideri Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden skandalları ile ilgili itirafta bulundu.

Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden’ın oğlundan itiraf!

52 yaşındaki Hunter'ın yanında çalışan avukatlarla uzun süre boyunca cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. İsmini açıklamak istemeyen 2 kadın New York Post'a konuşarak söz konusu cinsel ilişkinin 2018-2019 yıllarında devam ettiğini aktarmıştı.

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Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden’ın oğlundan itiraf!

Aynı zamanda kadınlar kendileri gibi daha 4 kadının da olduğunu ifade etmişti. Cinsel ilişki görüntülerinin ise dizüstü bilgisayarda saklı olduğu ifade edilmişti.

Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden’ın oğlundan itiraf!

Bunun yanı sıra avukatların normal maaşlarının yanı sıra 2018 yılında yaklaşık 45 bin dolarlık paralar aldığı da ortaya çıkmıştı. Her ne kadar paranın kaynağı kesinleşmemiş olsa da ABD medyası parayı gönderenin Hunter Biden olduğunu iddia edilmişti.

Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden’ın oğlundan itiraf!

2019 yılında ise avukatın Hunter'a mesaj atarak para istediği öğrenilmişti. 9 Mart'taki bir yazışmada ise Hunter'ın kadına, "Eğer videolu bir görüşme gerçekleştireceksek tek kuralımız yalnızca cinsel ilişki konuşmak. Ayrıca ikimiz de çıplak olmalıyız ve diğerimizin istediğini yapmalıyız" dediği ifade edilmişti.

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