Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
11:37
Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden'ın oğlundan itiraf!
Cinsel ilişki ve uyuşturucu skandalları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden itirafta bulundu. ABD'li bir gazete Biden'ın, yanında çalışan avukatlarıyla 2018-2019 yılları arasında para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, avukatlardan birine cinsel ilişki oyunu teklif ederek "İkimiz de mutlaka çıplak olmalıyız" dediğini yazmıştı. Biden'dan konuya ilişkin itiraf geldi.