Avukatlarıyla fuhuş videoları ortaya çıkmıştı: Skandalları bitmek bilmeyen Joe Biden’ın oğlundan itiraf!

Bunun yanı sıra avukatların normal maaşlarının yanı sıra 2018 yılında yaklaşık 45 bin dolarlık paralar aldığı da ortaya çıkmıştı. Her ne kadar paranın kaynağı kesinleşmemiş olsa da ABD medyası parayı gönderenin Hunter Biden olduğunu iddia edilmişti.