Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
15:44
Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...
Dünyanın en ünlü kahini Baba Vanga kehanetleriyle yine gündeme bomba gibi düştü. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Günümüzde olan koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehaneti sosyal medyada konuşulmaya başladı.