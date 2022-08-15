Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga 2022 için birkaç Asya ülkesi ve Avustalya'nın bazı bölgelerinin 'yoğun sel felaketi' ile karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.

Avustralya'nın bazı bölgeleri bu yılın başlarında şiddetli yağmurla sular altında kaldığından bu tahmininin tuttuğu iddia edildi.