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Giriş Tarihi: 15.08.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 15:44

Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

Dünyanın en ünlü kahini Baba Vanga kehanetleriyle yine gündeme bomba gibi düştü. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Günümüzde olan koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2023 yılı kehaneti sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

Dünya Baba Vanga'nın kehanetlerini konuşuyor. Makedonya'da doğan ve uzun yıllar önce hayatını kaybeden Baba Vanga 11 Eylül Saldırısı, kıtlık, hatta koronavirüs gibi konuları doğru tahmin etmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Küçük yaşlardan itibaren gözleri görmeyen Baba Vanga'nın kehanetleri son günlerde yeniden gündem oldu.

Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

"Balkanlar'ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga, 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Obama'nın seçimi kazanacağını önceden tahmin etmişti. 5079 yılına kadar kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinden iki tanesinin gerçekleştiği iddia edildi.

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Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

Henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitiren ve 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitiren Baba Vanga 2022 için birkaç Asya ülkesi ve Avustalya'nın bazı bölgelerinin 'yoğun sel felaketi' ile karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.

Avustralya'nın bazı bölgeleri bu yılın başlarında şiddetli yağmurla sular altında kaldığından bu tahmininin tuttuğu iddia edildi.

Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

Büyük şehirlerin kuraklık su kıtlığı yaşayacağı kehanetinin ise İngiltere'de resmen kuraklık ilan edilmesi ile tuttuğu iddia edildi.

Baba Vanga kehanetleri ile yine dünyanın gündeminde: Bir yanda kuraklık diğer yanda sel felaketi...

İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.

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