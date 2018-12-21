Barselona sokakları karıştı!

Ayrıca Genel İş Konfederasyonu (CGT) adlı sendikanın grevi kapsamında, Barselona ile bağlantılı bin kadar tren seferinin iptal edildiği açıklandı. Eylemler, El Prat havaalanından gün içerisinde uçuşu olan yolcuları da olumsuz etkiledi.