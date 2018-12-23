Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...
Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...
İki İskandinav turistin başoı kesilerek katledilmesine ait video bütün dünyayı ayağa kaldırdı. 28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland ve 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen'in cansız bedenleri yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında kurdukları çadırda bulunmuştu. Turistlerden birinin başının kesilme anına ilişkin videonun ise...
Giriş Tarihi: 23.12.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 16:20