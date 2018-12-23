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  • Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

İki İskandinav turistin başoı kesilerek katledilmesine ait video bütün dünyayı ayağa kaldırdı. 28 yaşındaki vatandaşı ve 24 yaşındaki Danimarkalı 'in cansız bedenleri yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında kurdukları çadırda bulunmuştu. Turistlerden birinin başının kesilme anına ilişkin videonun ise...

Giriş Tarihi: 23.12.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 16:20
Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

İskandinav dağcı kadınların infaz görüntülerinin ardından dünyaayağa kalktı. 'ta yüzlerce insan ve Daniarka büyükelçiliklerinin önünde anma töreni düzenledi.

Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

Ülkenin başkenti Rabat'ta aralarında "özür dileriz" yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi ve büyükelçilikleri önünde toplandı.

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Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

28 yaşındaki vatandaşı ve 24 yaşındaki Danimarkalı , yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında ölü bulunmuştu.

Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek DEAŞ'a bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye'de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.

Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

polisi de turistlerden birinin başının kesilmesini içeren videonun gerçek olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

güvenlik birimleri cinayetlerle ilgili dokuz kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Başı kesilerek öldürülmüşlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anı...

CANSIZ BEDENLERİ ÇADIRDA BULUNDU

Rabat'taki anma etkinliğine ise Danimarkarlı ve Norveçli diplomatlar da katıldı.

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