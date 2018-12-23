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  • Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

İki İskandinav turistin başoı kesilerek katledilmesine ait video bütün dünyayı ayağa kaldırdı. 28 yaşındaki vatandaşı ve 24 yaşındaki Danimarkalı 'in cansız bedenleri yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında kurdukları çadırda bulunmuştu. Turistlerden birinin başının kesilme anına ilişkin videonun ise...

Giriş Tarihi: 23.12.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 09:52
Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

İskandinav dağcı kadınların infaz görüntülerinin ardından dünyaayağa kalktı. 'ta yüzlerce insan ve Daniarka büyükelçiliklerinin önünde anma töreni düzenledi.

Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

Ülkenin başkenti Rabat'ta aralarında "özür dileriz" yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi ve büyükelçilikleri önünde toplandı.

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Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

28 yaşındaki vatandaşı ve 24 yaşındaki Danimarkalı , yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında ölü bulunmuştu.

Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek DEAŞ'a bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye'de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.

Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

O VİDEONUN GERÇEK OLDUĞUNUN DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

polisi de turistlerden birinin başının kesilmesini içeren videonun gerçek olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

İnfaz anına ait olduğu öne sürülen video ve polisi tarafından incelemeye alındı.

Fas'ta terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilmişlerdi! Turistlerden birinin başının kesilme anına ait görüntüler...

İnfaz görüntüleriyle ilgili açıklama yapan polisi, maskeli bir adamın mutfak bıçağıyla bir kadının boğazını kestiği ve kadının çığlık attığı videonun yüksek ihtimalle gerçek olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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