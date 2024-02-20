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Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:31

Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail'in nükleer kapasitesine dikkat çekti: "Nükleer Rubicon" gerçeği...

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran; çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden katil İsrail ile ilgili ABD basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post, İsrail'in nükleer kapasitesine değindi ve "İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir tür nükleer Rubicon aşıldı" ifadelerine yer verdi. Haberde, ABD'deki sansürün, yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladığı belirtildi. Öte yandan ABD basınında yer alan haber, Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili "nükleer silah" uyarısını haklı çıkardı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail’in nükleer kapasitesine dikkat çekti: Nükleer Rubicon gerçeği...

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta İsrail ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. İsrail'in nükleer kapasitesine değinilen haberde, 'İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir tür nükleer Rubicon aşıldı' ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail’in nükleer kapasitesine dikkat çekti: Nükleer Rubicon gerçeği...

"GAZZE'DE PATLATALIM"

Yazıda, bir hükümet bakanı ve bir parlamento üyesi olmak üzere iki seçilmiş İsrailli yetkilinin, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğundan açıkça bahsettikleri belirtildi. İki yetkilinin aynı zamanda, nükleer silahların Gazze üzerinde patlatılmasını önerdiği ifade edildi.

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Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail’in nükleer kapasitesine dikkat çekti: Nükleer Rubicon gerçeği...

ABD'DEKİ SANSÜRE DİKKAT ÇEKİLDİ

Washington Post'ta yer alan yazıda, ABD'deki sansüre de dikkat çekildi ve yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladığı belirtildi.

Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail’in nükleer kapasitesine dikkat çekti: Nükleer Rubicon gerçeği...

Yazıda, "Bu rahatsız edici bir ilkti. Bu arada Washington'da uzun süredir devam eden gizli bir başkanlık emri, Amerikalı yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladı." ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail’in nükleer kapasitesine dikkat çekti: Nükleer Rubicon gerçeği...

ABD'li gazete, nükleer silahların yayılmasına ilişkin artan risklere dikkat çekerek, "İsrail'in nükleer cephaneliğine yönelik bu tür otosansürü sürdürmek sadece tuhaf değil; zararlıdır" ifadelerine yer verdi.

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