Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:31
Başkan Erdoğan dünyayı uyarmıştı! ABD basını İsrail'in nükleer kapasitesine dikkat çekti: "Nükleer Rubicon" gerçeği...
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran; çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden katil İsrail ile ilgili ABD basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post, İsrail'in nükleer kapasitesine değindi ve "İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir tür nükleer Rubicon aşıldı" ifadelerine yer verdi. Haberde, ABD'deki sansürün, yetkililerin İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu kabul etmesini bile yasakladığı belirtildi. Öte yandan ABD basınında yer alan haber, Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili "nükleer silah" uyarısını haklı çıkardı. İşte detaylar...