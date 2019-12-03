Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

"Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Malum, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz ama aynı zamanda tabii bu ülkeler malum koalisyon güçleri içerisinde de yer aldıkları için bu koalisyon güçleri içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar ve bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir, onları da bir görüşme fırsatını bulacağımızı zannediyorum. Ama onların tabii bu arada bizden talepleri neler olacak, onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle bunu toparlamış oluruz."