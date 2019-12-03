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Başkan Erdoğan'a 'da yoğun ilgi!

Başkan , Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti 'ya gitti. Başkan Erdoğan'ı karşılayan gurbetçiler sevgi gösterisinde bulundu. Londra'da liderler zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Barış Pınarı'ndaki gelişmeleri değerlendireceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 16:26
Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

Başkan , Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti 'ya geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan gurbetçiler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla bugün yapılacak dörtlü zirveyle ilgili, "Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Başkan Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da sevgi seli

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Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

Burada yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile aracından inerek vatandaşların yanına gitti ve onları selamladı.

Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

Erdoğan, bir gazetecinin "Yarın zirve var ama öncesinde Suriye toplantısında bir araya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler görüşülecek?" sorusu üzerine bu akşamki görüşmenin daha çok Suriye konusuyla ilgili olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla toplantıyı dörtlü olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Londra'daki 4'lü zirve öncesi önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

"Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Malum, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz ama aynı zamanda tabii bu ülkeler malum koalisyon güçleri içerisinde de yer aldıkları için bu koalisyon güçleri içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar ve bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir, onları da bir görüşme fırsatını bulacağımızı zannediyorum. Ama onların tabii bu arada bizden talepleri neler olacak, onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle bunu toparlamış oluruz."

Başkan Erdoğan'a Londra'da yoğun ilgi!

Başkan Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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