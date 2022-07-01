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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı...
Giriş Tarihi: 01.07.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 11:53

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Zirvesi'nin sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkındaki görüşmelerde Türkiye taleplerini iki ülkeye kabul ettirerek bir anlaşma imzalanmıştı. Başkan Erdoğan bu anlaşmanın ardından yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez." demişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dış basında gündem oldu...

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı...

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci tüm dünyada merakla takip ediliyor. İki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle Türkiye üyelik sürecini veto edeceğini açıklamıştı. Konuya ilişkin yapılan son görüşmede, Türkiye'nin tüm talepleri iki ülke tarafından kabul edilmiş ardından bir anlaşma imzalanmıştı. Başkan Erdoğan bu anlaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın bu uyarıları uluslararası yayın kuruluşları tarafından takip edildi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı...

Başkan Erdoğan "Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi. PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması için yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İki ülke üzerlerine düşeni yapmazsa biz de bunu Meclis'e göndermeyiz" şeklinde konuştu. Muhalefetin 'Kazanım yok' iddialarına karşılık olarak siyaset bilmezliklerine işaret ederek "Sözlerini tutmazlarsa biz bunu zaten TBMM'den geçirmeyiz" dedi.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı...

YENİDEN VETO EDEBİLİR

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini Financial Times gazetesi , Erdoğan, İsveç'in Ankara'nın terörizmle suçladığı 73 kişiyi iade etmesi gerektiğini, aksi takdirde parlamentoda, ülkenin NATO'ya üyelik hedefini yeniden veto etme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti sözleri ile manşetine taşıdı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı...

HALA ENGELLENEBİLİR

The Guardian konuya ilişkin haberine "Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini hâlâ engelleyebileceği konusunda uyardı" başlığını verdi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı...

Erdoğan'ın, bu ülkelerin Ankara'nın terör zanlılarını iade etme talebini yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Bir ülkenin NATO'ya üyeliğinin, mevcut 30 üye devletin tamamı tarafından resmi olarak onaylanması gerektiği hatırlatıldı.

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