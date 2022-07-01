Giriş Tarihi: 01.07.2022 10:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
11:53
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında! İsveç ve Finlandiya'ya son uyarı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Zirvesi'nin sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkındaki görüşmelerde Türkiye taleplerini iki ülkeye kabul ettirerek bir anlaşma imzalanmıştı. Başkan Erdoğan bu anlaşmanın ardından yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez." demişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dış basında gündem oldu...