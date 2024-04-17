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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:13

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından sert açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze işgali ve İran-İsrail çatışmalarını gündeme getiren Başkan Erdoğan, yaşanan Orta Doğu krizinde Netanyahu'yu işaret etti. Başkan Erdoğan'ın çıkışı, dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalini başlatmasıyla tuşuna bastığı Orta Doğu krizi, İran'ın da dahil olmasıyla her geçen gün alevleniyor. İsrail'in İran büyükelçiliğini vurmasının ardından İran'dan sert bir karşılık gelmiş, İsrail'e hava saldırısı başlatmıştı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!
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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!

Orta Doğu'daki krize ilişkin önemli açıklamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırım ve sonrasında İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime de değindi. Erdoğan "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!

"ERDOĞAN NETANYAHU'YU SUÇLADI"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerine ilk sıradan giriş yaptı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!

Servis ettiği haberinde, "Problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. Sadece 13 Nisan gecesine bakarak değerlendirmede bulunmak hakkaniyetli olmayacaktır. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır." İfadelerine vurgu yapan Reuters, Erdoğan'ın Netanyahu'ya tepkisini duyurdu.

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