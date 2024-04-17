Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
10:13
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından sert açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze işgali ve İran-İsrail çatışmalarını gündeme getiren Başkan Erdoğan, yaşanan Orta Doğu krizinde Netanyahu'yu işaret etti. Başkan Erdoğan'ın çıkışı, dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.