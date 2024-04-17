Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde! Yunan basınında çarpıcı itiraf: Türkiye dengeleyici oluyor!

Orta Doğu'daki krize ilişkin önemli açıklamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırım ve sonrasında İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime de değindi. Erdoğan "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." ifadelerini kullandı.