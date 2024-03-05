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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:46

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığının bir kez daha altını çizen Başkan Erdoğan'ın sözleri, özellikle komşu Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manşete taşırken çarpıcı ifadelere yer verdi.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. "Çemberi tamamlamak üzereyiz" diyerek terörle mücadelede ciddi hamlelerin gerçekleşeceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

Özellikle Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın sınır ötesi operasyonu mesajı manşetlere taşındı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

"ERDOĞAN OPERASYONU DUYURDU"

Yunan gazete Proto Thema, "Erdoğan, Kuzey Irak'a askeri operasyon yapacağını duyurdu" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verilen haberde, "Özellikle Türkiye'nin Irak'taki PKK teröristlerinin etrafındaki kordonu sıkılaştıracağını ve sorunun bu yaz nihayet çözüleceğini açıkça belirtti" sözleriyle Türkiye'nin kararlı tutumuna dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!

"TÜRKİYE SAVAŞA HAZIR"

In.gr, "Türkiye savaşa hazır" sözleriyle manşete taşıdığı haberde, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la olan sınır sorunlarının nihayet bu yaz çözüleceğini söyledi" sözlerini kullandı.

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