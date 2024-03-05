Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:46
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınına damga vurdu! Manşetlerde tek cümle var: Türkiye savaşa hazır!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni sınır ötesi harekatın sinyalini verdi. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığının bir kez daha altını çizen Başkan Erdoğan'ın sözleri, özellikle komşu Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manşete taşırken çarpıcı ifadelere yer verdi.