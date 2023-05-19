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Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:43

Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

Son dakika haberleri… 14 Mayıs'ta sandıklarda beklediğini bulamayan 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu, Batı medyasının dilinden düşmüyor. Seçimler öncesi yürüttükleri algı operasyonuyla Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona çalışan Batı medyası, yaşanan hezimetin ardından söylemlerini değiştirmişti. Başkan Erdoğan'ın 2. Turda da açık ara farkla galip geleceğini söyleyen analizler art arda gelirken Kılıçdaroğlu'nun 2. Tura günler kala yaptığı manevralar manşetleri süsledi. Batılı kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için sürekli söylem değiştirdiğini söylerken Kılıçdaroğlu için "zaferin çok uzak" olduğuna yer verdi.

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Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

Son dakika haberi… Türkiye seçimleri dünyanın gündemindeki yerini koruyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tur öncesi Batı medyası her kanaldan seçim analizi yaparken, 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimetine ilişkin analizler de peş peşe geliyor. 14 Mayıs'ta yaşadıkları seçim hezimetinin ardından oy toplamak için sürekli olarak söylem değiştiren Kılıçdaroğlu'nun çabaları, Batı medyasının gündeminde.

Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

KILIÇDAROĞLU'NUN SÜREKLİ DEĞİŞEN KAMPANYASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Siyasi söylemlerini sürekli olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

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Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetme korkusuyla attığı adımlar, Batı medyasında da kendisine geniş yer buldu. Uluslararası basın, Kılıçdaroğlu'nun manevralarını manşete taşıdı.

Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

"SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA SÖYLEMİNİ DEĞİŞTRİDİ"

Haber ajansı Associated Press (AP), ), Kılıçdaroğlu'nun "vites değiştirdiğini" yazdı. Haberinde, Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a sayılı günler kala duruşunu değiştirdiği ifadelerini kullanan AP, "Muhalefet ittifakının yumuşak huylu adayı Kılıçdaroğlu, vaatleriyle son derece olumlu bir kampanya yürütmüştü. Ancak bu hafta 74 yaşındaki siyasetçi, milliyetçi siyasetçi Sinan Oğan'a oy verenler de dahil olmak üzere milliyetçi seçmenlere hitap etmek için söylemini sertleştirdi." yorumunda bulundu.

Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

"ERDOĞAN'A BENZEMEYE ÇALIŞIYOR"

Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun giderek daha karanlık bir söylem benimsediğine yer verdi. İlk turdaki seçim kampanyasının başarısız olduğunu söyleyen FT, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a benzemeye çalıştığına yer verdi.

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