Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

Son dakika haberleri… 14 Mayıs'ta sandıklarda beklediğini bulamayan 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu, Batı medyasının dilinden düşmüyor. Seçimler öncesi yürüttükleri algı operasyonuyla Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona çalışan Batı medyası, yaşanan hezimetin ardından söylemlerini değiştirmişti. Başkan Erdoğan'ın 2. Turda da açık ara farkla galip geleceğini söyleyen analizler art arda gelirken Kılıçdaroğlu'nun 2. Tura günler kala yaptığı manevralar manşetleri süsledi. Batılı kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için sürekli söylem değiştirdiğini söylerken Kılıçdaroğlu için "zaferin çok uzak" olduğuna yer verdi.