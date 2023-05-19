Batı medyası hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Onun için zafer çok uzak!

KILIÇDAROĞLU'NUN SÜREKLİ DEĞİŞEN KAMPANYASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Siyasi söylemlerini sürekli olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.