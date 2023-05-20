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Giriş Tarihi: 20.05.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:58

Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Türkiye seçimleri, Batı medyasının gündeminden düşmüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık ara önde tamamlamasının ardından haftalar boyu 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için yürüttükleri algı operasyonuna son veren Batı medyası bu kez de ikinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'nun yüzleştiği düşüşü yazmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine ilişkin analizlerin ardı arkası kesilmezken İngiliz Financial Times gazetesi son manşetinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi sistematik olarak Erdoğan düşmanlığı yaratmaya çalışan, 7'li koalisyon için açık açık kirli bir propaganda çalışması yürüten Batı medyası, Türk halkının sandıkta gösterdiği demokrasi dersi ile karşı karşıya kaldı.

Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

BATI MEDYASININ U DÖNÜŞÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibine 2,5 milyon oy fark attığı seçimin ilk turunun ardından Batı medyasında yaratılan Kılıçdaroğlu'na övgü dönemi ise sona erdi.

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Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

14 Mayıs öncesinde dört bir koldan muhalefet güzellemesi yapan Batı medyası, şimdi de Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi yürüttüğü başarısız seçim çalışmalarından bahsetmeye başladı. Uluslararası kaynaklar birer birer u dönüşü yaparken İngiliz Financial Times'da itiraf gibi analiz geldi.

Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

"TÜRK MUHALEFETİ ÇARESİZ"

FT, sandıkta hezimete uğradıktan sonra söylemlerini değiştirerek oy toplamaya çalışan Kılıçdaroğlu'yla ilgili çarpıcı bir manşete imza attı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimler öncesi milliyetçi söylemlere başvuran Kılıçdaroğlu'nu mercek altına alan FT, "Çaresiz Türk muhalefeti, milliyetçilik kartını oynuyor" başlıklı bir yazı yayınladı.

Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

"KENDİ TABANI BİLE TEPKİLİ"

Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanma umuduyla bu kez de mülteci vaadiyle kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekilen analizde, Kılıçdaroğlu'nun bu keskin dönüşünün kendi tabanı tarafından bile tepkiyle karşılandığı ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun benimsediği yeni dilin, çaresizlik sinyali olduğuna yer veren FT, CHP'li vekillerin bile bu duruma tepki gösterdiğini söyledi.

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