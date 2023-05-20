Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Türkiye seçimleri, Batı medyasının gündeminden düşmüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık ara önde tamamlamasının ardından haftalar boyu 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için yürüttükleri algı operasyonuna son veren Batı medyası bu kez de ikinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'nun yüzleştiği düşüşü yazmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine ilişkin analizlerin ardı arkası kesilmezken İngiliz Financial Times gazetesi son manşetinde dikkat çeken ifadeler kullandı.