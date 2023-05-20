Batı medyası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan elini çekiyor! İngiliz gazeteden yeni analiz: Muhalefet çaresiz durumda!

"KENDİ TABANI BİLE TEPKİLİ"

Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanma umuduyla bu kez de mülteci vaadiyle kampanyasını canlandırmaya çalıştığına dikkat çekilen analizde, Kılıçdaroğlu'nun bu keskin dönüşünün kendi tabanı tarafından bile tepkiyle karşılandığı ifadelerine yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun benimsediği yeni dilin, çaresizlik sinyali olduğuna yer veren FT, CHP'li vekillerin bile bu duruma tepki gösterdiğini söyledi.