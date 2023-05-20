Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:58

Batı medyasında çarpıcı Başkan Erdoğan itirafı: Hepimiz yanıldık!

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için geri sayıyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu için amansız bir algı operasyonu kuran Batı medyası, 14 Mayıs'ta Türk halkının kararını vermesinin ardından geri adım attı. Seçime sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkin analizler peş peşe gelirken, ABD merkezli Foreign Policy dergisi çarpıcı bir yazı yayımladı. Başkan Erdoğan'ın zaferini kabul eden dergi, yeni dönemi işaret etti.