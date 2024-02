ABD'li yayın kuruluşu CNN, çalışanlarının "İsrail propagandası yapmaya teşvik edildikleri ve Filistin tarafının bakış açısını sansürledikleri" yönünde haber yayımlayan İngiliz The Guardian gazetesine tepki gösterdi. The Guardian, 4 Şubat'ta "CNN çalışanları, kuruluşun İsrail yanlısı tutumunun gazeteciliğin kötüye kullanılmasına yol açtığını söyledi" başlıklı bir haber yayımlamıştı. CNN'in bir sözcüsü, AA muhabirinin, The Guardian'ın iddialarına Amerikan yayın kuruluşunun nasıl yaklaştığı yönündeki sorusuna yazılı yanıt verdi.