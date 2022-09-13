Giriş Tarihi: 13.09.2022 13:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
13:09
Batı Trakya'da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ''Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz'
Yunanistan'da Batı Trakya'daki Türklere yapılan ayrımcılık bitmiyor. Batı Trakya'da Türk azınlığın, hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, İskeçeli 16 yaşındaki Türk gencinin, 26 Ağustos'ta 20 Yunan tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldığını anlattı. Asafoğlu, saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' sözlerinin saldırganların bilinçaltını gözler önüne serdiğini belirtti.