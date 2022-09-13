Batı Trakya’da ırkçı saldırının boyutu kan dondurdu: ’’Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz’

GÜMÜLCİNE'DE BİR YUNAN BİR DE TÜRK MAHALLELERİNE BAKIN

Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya'da Türk azınlığın, hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, partisinin asıl amacının Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun uğradığı ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyledi. Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türklere karşı yapılan ayrımcılığın basit şekilde gözlemlenebileceğini ifade ederek, "Gümülcine'de bir Yunan bir de Türk mahallelerine bakın. Oradan yapılan ayrımcılığı çok net şekilde gözlemleyebilirsiniz. Türk mahallelerinde altyapılar çok zayıf. Yunan mahallelerinde altyapı çok daha iyi. Kamuya personel alımında da bir ayrımcılık söz konusu." ifadesini kullandı.