Batı ülkelerinde gerçekleşen İslamofobik ve ırkçı saldırılar
Batı ülkelerinde gerçekleşen İslamofobik ve ırkçı saldırılar
Avrupa'da özellikle son yıllarda İslamofobik, Anti-Semitik ve yabancı karşıtı saldırılar ciddi oranda artış göstermektedir. Bu saldırı oranlarındaki artış aynı zamanda Avrupa'da insan haklarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiğinin göstergesidir. Sözde kendilerini medeniyetin beşiği gibi göstermeye çalışan Avrupa ülkeleri kendilerinden olmayan hiç kimseye yaşama hakkı tanımayarak hoşgörü ve insani değerler konusunda çok geride olduklarını bütün dünyaya göstermiş oldular.
Giriş Tarihi: 28.05.2017 21:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 15:07