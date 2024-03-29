Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kritik dönemlerin yaşandığına işaret ederek dünyanın yeni bir savaş dönemine girdiğini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Basına konuşan Tusk, gelecek iki yılın her şeyi belirleyeceğini vurgulayarak "Kimseyi korkutmak istemem ama savaş artık geçmişte kalmış bir şey değil. Bu gerçek ve aslında iki yıl önce başladı. Şu anda en rahatsız edici olan şey, kelimenin tam anlamıyla her türlü senaryonun mümkün olduğu gerçeğidir." dedi.