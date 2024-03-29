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Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 13:49

Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girmişken şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Moskova'da yaşanan konser katliamını DEAŞ üstlenmiş olsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının ardında Ukrayna olduğunun işaretini verdi. Batı dünyasında bu suça ortak olanların olduğu sinyaline veren Putin'in sözlerinin ardından Polonya'dan dikkat çeken sözler geldi.

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Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kritik dönemlerin yaşandığına işaret ederek dünyanın yeni bir savaş dönemine girdiğini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Basına konuşan Tusk, gelecek iki yılın her şeyi belirleyeceğini vurgulayarak "Kimseyi korkutmak istemem ama savaş artık geçmişte kalmış bir şey değil. Bu gerçek ve aslında iki yıl önce başladı. Şu anda en rahatsız edici olan şey, kelimenin tam anlamıyla her türlü senaryonun mümkün olduğu gerçeğidir." dedi.

Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

Tusk, savaş dönemine girildiğini, özellikle genç nesil için bunun kulağa yıkıcı geleceğini ancak zihinsel olarak yeni bir dönemin gelişine hazırlanılması gerektiğini dile getirdi.

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Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

"Avrupa'daki savaş gerçek bir tehdit ve AB hazır değil" sözlerini kullanan Tusk, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin de konuştu.

Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

Ukrayna'nın durumunun bir yıl öncesine göre çok daha zor ama aynı zamanda savaşın başlangıcına göre çok daha iyi olduğunu belirten Tusk, "Ana görevimiz Ukrayna'yı, Rus işgalinden korumak ve Ukrayna'yı, bağımsız ve bütünlüklü bir devlet olarak muhafaza etmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!

Başbakan Tusk, Polonya'nın, Ukrayna ile olan tarım ve ticaret politikası anlaşmazlıklarına ilişkin ise şunları kaydetti: "Muhtemelen Avrupa'daki en Ukrayna yanlısı siyasetçi benim ama vatandaşlarıma karşı sorumluyum. Polonya'nın başbakanı olarak ülkenin temel çıkarlarını korumakla sorumluyum. Polonyalılar büyük bir bedel ödüyor.

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