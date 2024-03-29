Giriş Tarihi: 29.03.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
13:49
Batı’yı Putin korkusu sardı! İtiraf üstüne itiraf: Savaşa hazır değiliz!
Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girmişken şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Moskova'da yaşanan konser katliamını DEAŞ üstlenmiş olsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırının ardında Ukrayna olduğunun işaretini verdi. Batı dünyasında bu suça ortak olanların olduğu sinyaline veren Putin'in sözlerinin ardından Polonya'dan dikkat çeken sözler geldi.