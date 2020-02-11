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  • Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

Belgeselcilerin macera tutkuları tartışılmaz. Bu mesleği yapmak için biraz da gözü kara olmak gerekir elbette. Ama bu seferki olay gerçekten şaşırtıcı! belgeselcisinin başına gelenler kan dondurdu! Belgesellerde kameramanlık yapan Gordon Buchanan, bir kafesin içinden kutup ayılarının yaşamlarını yakip ediyordu.Ünlü vahşi yaşam kameramanı, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı. hiç beklemediği bir saldırı ile karşı karşıya kalan ünlü kameramanın yaşadıkları saniye saniye görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 07:58
Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

Gordon Buchanan isimli kameramanı, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı.

Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

Buchanan, genelde deniz altında köpekbalıklarını gözlemek için kullanılan bir kafesin içinde kutup ayılarının davranışlarını izledi.

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Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

İşin en heyecanlı kısmı ise yüzlerce kilo ağırlığındaki bu ayının kameramanı bir sonraki yemeği yapma çabasıydı.

Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

40 yaşındaki düşkünü 20 yaşından beri bu işi yapıyor.

Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

Buchanan, kutup ayısının saldırısıyla ilgili ise `beni kesinlikle öğle yemeği yapmak istiyordu` şeklinde konuşuyor.

Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler

İşte kameralara yansıyan dehşet veren o anlar...

Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler
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