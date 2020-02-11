Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler
Belgesel kameramanının zor anları! Dehşet verici görüntüler
Belgeselcilerin macera tutkuları tartışılmaz. Bu mesleği yapmak için biraz da gözü kara olmak gerekir elbette. Ama bu seferki olay gerçekten şaşırtıcı! Vahşi yaşam belgeselcisinin başına gelenler kan dondurdu! Belgesellerde kameramanlık yapan Gordon Buchanan, bir kafesin içinden kutup ayılarının yaşamlarını yakip ediyordu.Ünlü vahşi yaşam kameramanı, hayatının en heyecan veren işlerinden birine imza attı. hiç beklemediği bir saldırı ile karşı karşıya kalan ünlü kameramanın yaşadıkları saniye saniye görüntülendi.
Giriş Tarihi: 11.02.2020
07:56
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
07:58
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