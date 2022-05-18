Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
11:56
Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar
Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş bu başvurunun ardından Biden yönetimi, Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri ara buluculuk rolünü üstlenen ve dünyanın ilgisini daha da üstüne toplayan Türkiye'nin talebi ve Biden'ın olumlu mesajlarından Ermeni lobisi yine rahatsız oldu ve Kongre'ye skandal bir mektup sundu...