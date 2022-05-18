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Haberler Galeri Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar
Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:56

Biden'ın Türkiye'ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuş bu başvurunun ardından Biden yönetimi, Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını istemişti. Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri ara buluculuk rolünü üstlenen ve dünyanın ilgisini daha da üstüne toplayan Türkiye'nin talebi ve Biden'ın olumlu mesajlarından Ermeni lobisi yine rahatsız oldu ve Kongre'ye skandal bir mektup sundu...

Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı başladığı ilk günden beri ara buluculuk rolünü üstlenip, görevini gerektiği gibi yerine getirerek uluslararası alanda daha da dikkat çekmeye başladı.

Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar

Ankara'nın bu rolü, Türkiye'nin ülkelerle ilişkilerini de geliştirmesine neden oldu. Son olarak Wall Street Journal'da dikkat çeken bir makale yayınlandı.

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Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar

Biden Yönetimi, Kongre'den Türkiye ile Yeni Silah Anlaşmasını Onaylamasını İstedi" başlığıyla yayınlanan haberde Ankara'nın savaştaki rolünün ABD ile ilişkileri geliştirdiğine dikkat çekildi.

Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar

Bu ilişkilerin gelişmesi için F-16'lara işaret eden gazete, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD lideri Joe Biden'ın yönetiminin Kongre liderlerinden Türkiye'ye F-16 savaş uçakları filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizat satışlarını onaylaması istediğini dile getirdi.

Biden’ın Türkiye’ye yönelik F-16 talebi sonrası 7 lobiden skandal hamle: Bu sözlerle karşı çıktılar

Önerinin geçen ay Kongre'ye sunulduğu ifade edildi. Görüşülen konuda Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki barışı hızlandırmak için çok önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildiğinden bahsedildi.

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