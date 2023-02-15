’Bildiğimi en büyük kırılmalara denk’ İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: ’Sismik boşluk’

İsrailli yer bilimci, "Yani temelde, 1000 kilometreyi aşan bu kırılma Kaliforniya'dan bildiğimiz en büyük kırılmalara denk, hatta ondan da büyük bir kırılma. Neyse ki Türkiye fay görünüşü açısından daha genç ve daha pürüzlü, yüzeyi o kadar yumuşak değil. Ama dinamik bir bölge." değerlendirmesinde bulundu.