Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
16:32
'Bildiğimi en büyük kırılmalara denk' İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: 'Sismik boşluk'
İsrailli yer bilimci Profesör Amotz Agnon, Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi. Türkiye'nin dünya deprem haritasındaki konumunu değerlendiren Agnon, "Kaliforniya'dan bildiğimiz en büyük kırılmalara denk, hatta ondan da büyük bir kırılma. Neyse ki Türkiye fay görünüşü açısından daha genç ve daha pürüzlü, yüzeyi o kadar yumuşak değil. Ama dinamik bir bölge." dedi.