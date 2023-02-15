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Haberler Galeri 'Bildiğimi en büyük kırılmalara denk' İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: 'Sismik boşluk'
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:32

'Bildiğimi en büyük kırılmalara denk' İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: 'Sismik boşluk'

İsrailli yer bilimci Profesör Amotz Agnon, Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi. Türkiye'nin dünya deprem haritasındaki konumunu değerlendiren Agnon, "Kaliforniya'dan bildiğimiz en büyük kırılmalara denk, hatta ondan da büyük bir kırılma. Neyse ki Türkiye fay görünüşü açısından daha genç ve daha pürüzlü, yüzeyi o kadar yumuşak değil. Ama dinamik bir bölge." dedi.

AA
’Bildiğimi en büyük kırılmalara denk’ İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: ’Sismik boşluk’

İsrailli yer bilimci Profesör Amotz Agnon, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, bölge tarihindeki büyük depremlerin tipik bir örneği olduğunu söyledi.

’Bildiğimi en büyük kırılmalara denk’ İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: ’Sismik boşluk’

Kudüs İbrani Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü jeoloji ve jeofizik uzmanı Profesör Agnon, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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’Bildiğimi en büyük kırılmalara denk’ İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: ’Sismik boşluk’

Sismik aktiviteye göre Türkiye'nin dünya deprem haritasındaki konumunu değerlendiren Agnon, "Türkiye ölçeğin zirvesinde değil ama oraya doğru yaklaşıyor. 1939'da Erzincan'daki 7,9 büyüklüğündeki depremden itibaren Kuzey Anadolu'yu vuran diziyi ve ardından yine 60 yılı aşkın bir sürede İzmit'e kadar uzanan vakalar dizisini hatırlarsak bunu görürüz." dedi.

’Bildiğimi en büyük kırılmalara denk’ İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: ’Sismik boşluk’

İsrailli yer bilimci, "Yani temelde, 1000 kilometreyi aşan bu kırılma Kaliforniya'dan bildiğimiz en büyük kırılmalara denk, hatta ondan da büyük bir kırılma. Neyse ki Türkiye fay görünüşü açısından daha genç ve daha pürüzlü, yüzeyi o kadar yumuşak değil. Ama dinamik bir bölge." değerlendirmesinde bulundu.

’Bildiğimi en büyük kırılmalara denk’ İsrailli jeolog o sözlerle açıkladı: ’Sismik boşluk’

Türkiye'nin deprem felaketi açısından "yeterince kötü hatırası" olduğunu vurgulayan Agnon, "Yıkım açısından, sosyal medyada birkaç video izlemiştim ve gerçekten dramatik görünüyor. Ama biliyorsunuz, eski tarihlerde yoğun bir nüfusa ve bugün sahip olduğumuz şekilde bir yapılaşmaya sahip değildik. Bu nedenle, tahribatın tarihsel kanıtlarına ve ayrıca yoğun nüfuslu bölgelerde ağır tahribatın olduğuna dair arkeolojik kanıtlarına sahibiz." diye konuştu.

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