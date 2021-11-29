Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları’nda ulaşım böyle olacak

Bilim dünyası, bilim kurgu dünyasında sıklıkla geçen uçan araçlara yönelik çalışmalar için kolları sıvadı. 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda sporseverlerin uçan taksilerle dolaştırılması planlanıyor. Yetkililerin bu konuyla ilgili nihai hedefi, Olimpiyatlar sırasında oluşacak trafiği engelleyebilmek. Bunun için ülkedeki Cormeilles-en-Vexin Havaalanı'nda test sürüşü gerçekleşecek. Denemelere 30 üretici katılacak. Üretici şirketlerden birinin CEO'su bugün başlatılan deneme platformunun eşi ve benzerinin olmadığını belirtti. Ancak yine de uçan taksilerin ayrıntıları belirsizliğini koruyor. Söz konusu projeye daha fazla üreticinin eklenmesi bekleniyor. Böylelikle 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporseveler için 2 rota olacak. Birincisi Paris-Issy-les-Moulineaux helikopter pisti ile Saint-Cyr havaalanı arasında, ikincisi ise belirlenecek bir sitede Paris-Charles de Gaulle ve Le Bourget havaalanları ile Paris şehri arasında.