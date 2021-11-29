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Haberler Galeri Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları'nda ulaşım böyle olacak
Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 15:59

Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları'nda ulaşım böyle olacak

Fransa, 2024 yılında yapılacak Olimpiyatlar için büyük bir projeye imza atıyor. Olimpiyatlar sırasında oluşacak trafiğin önüne geçilebilmesi için uçan taksilerin devreye sokulması planlandı. Proje için yapılacak test sürüşlerine bugün başlandı.

Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları’nda ulaşım böyle olacak

Bilim dünyası, bilim kurgu dünyasında sıklıkla geçen uçan araçlara yönelik çalışmalar için kolları sıvadı.

Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları’nda ulaşım böyle olacak

2024 yılında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda sporseverlerin uçan taksilerle dolaştırılması planlanıyor.

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Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları’nda ulaşım böyle olacak

Yetkililerin bu konuyla ilgili nihai hedefi, Olimpiyatlar sırasında oluşacak trafiği engelleyebilmek.

Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları’nda ulaşım böyle olacak

Bunun için ülkedeki Cormeilles-en-Vexin Havaalanı'nda test sürüşü gerçekleşecek. Denemelere 30 üretici katılacak.

Bilim dünyası kolları sıvadı! 2024 Olimpiyatları’nda ulaşım böyle olacak

Üretici şirketlerden birinin CEO'su bugün başlatılan deneme platformunun eşi ve benzerinin olmadığını belirtti.

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