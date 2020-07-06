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Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

Dünyayı kasıp kavuran salgını ilk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Aylardır Çin'in ismi gündemden düşmüyor. Çin'de korkutan bir gelişme daha yaşandı. Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur'da 'bubonik veba' salgını ortaya çıktı. Diğer yandan bilim dünyasından Çin hakkında ilginç bir açıklama geldi. Bilim insanları ülkede bulunan Three Gorges Dam isimli barajın Dünya'nın dönüş hızını yavaşlattığını belirtti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 15:53
Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

Türkçe ismi Üç Boğaz Barajı olarak bilinen Three Gorges Dam, 'de yer alan Yangtze nehri üzerine kuruldu.

Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

1919 yılında tartışılmaya başlanan barajın ilk tasarımları 1950'lerde ortaya çıktı, izinleri 1970'te verildi ve yapımına 1994 yılında başlandı.

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Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

Barajın inşası 2009 yılında tamamlandı.

Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!
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Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

2014 yılı itibariyle devasa jenaratörlerinin tamamı devreye alındı ve yıllık 84,700 gwh elektrik üretmeye başladı.

Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimi 196,000 gwh, yani bu baraj tek başına ülkemizin ihtiyacının nerdeyse yarısını karşılayabiliyor.

Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!

Baraj gölünün derinliği 180 metre ve İsviçre büyüklüğünde bir yer kaplıyor.

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