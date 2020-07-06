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Bilim insanları açıkladı! Çinlilerin yaptığı baraj Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatıyor!
Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Aylardır Çin'in ismi gündemden düşmüyor. Çin'de korkutan bir gelişme daha yaşandı. Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur'da 'bubonik veba' salgını ortaya çıktı. Diğer yandan bilim dünyasından Çin hakkında ilginç bir açıklama geldi. Bilim insanları ülkede bulunan Three Gorges Dam isimli barajın Dünya'nın dönüş hızını yavaşlattığını belirtti. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2020
15:46
Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
15:53
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