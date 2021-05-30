Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:56Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:58
Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!
Bilim dünyasının en çok ilgilendiği konuların başında karanlık madde geliyor. Karanlık maddenin varlığı, galaksilerdeki yer çekimine aykırı hızda olduğu gözlenen dönüşlerdeki gizemi açıklamak için ortaya atılmıştı. Yıllardır karanlık maddenin sırları araştırılıyor. Uzmanlar son olarak tarihte bir ilke imza attı ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak en büyük ve kapsamlı karanlık madde haritasını çıkardı.