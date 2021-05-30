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Haberler Galeri Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:58

Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!

Bilim dünyasının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Karanlık maddenin varlığı, galaksilerdeki yer çekimine aykırı hızda olduğu gözlenen dönüşlerdeki gizemi açıklamak için ortaya atılmıştı. Yıllardır karanlık maddenin sırları araştırılıyor. Uzmanlar son olarak tarihte bir ilke imza attı ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak en büyük ve kapsamlı karanlık madde haritasını çıkardı.

AA
Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, astronomik araştırmalar yürüten Dark Energy Survey, yapay zeka teknolojilerini kullanılarak 100 milyon galaksinin görüntülerini analiz etti.

Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!

Araştırmacılar, galaksilerden elde edilen veriler ile karanlık maddelerin evrendeki dağılımını gösteren en ayrıntılı ve en büyük haritayı çıkardı.

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Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!

Bilim insanları, ışığı kırmadığı veya yansıtmadığı için görünür olmayan ve diğer maddeler üzerindeki etkisi yalnızca kütle-çekim etkisiyle tespit edilebilen parçacıkların, sanılanın aksine evrende daha düzgün ve yayılmış şekilde olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!

Bilim insanları, çalışmanın evrenin nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamaya katkı sağlayacağını belirtti. Araştırmacılar, Şili'deki Victor M Blanco teleskopunu kullandı.

Bilim insanları bir ilke imza attı! 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiler!

Evrendeki toplam madde miktarının yaklaşık yüzde 84'ünün olduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği, günümüzde hala tartışma konusu. Pek çok araştırma grubu, karanlık madde parçacıklarını belirlemek için çalışıyor.

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