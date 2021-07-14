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Haberler Galeri Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...
Giriş Tarihi: 14.07.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 11:44

Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Geçtiğimiz sene bir grup araştırmacı Venüs'ün atmosferinde olası yaşam belirtisini işaret eden fosfin gazı keşfettiklerini açıklamıştı. Çalışmanın sonuçları bilim dünyasında tartışmalara neden olmuş, bazı uzmanlar araştırmaya şiddetle karşı çıkmıştı. Bu konuyla ilgili yeni bir çalışma gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre fosin gazının Venüs'teki aktif volkanlardan kaynaklabileceği belirtildi. Uzmanlar teorilerinin Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan gelen gelen radar görüntüleriyle de uyumlu olduğunu söyledi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Geçen Eylül ayında, Cardiff Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Venüs'ün asidik bulutlarında eser miktarda fosfin gaz tespit ettiklerini bildirdi. Fosfin genellikle Dünya'da nefes almak için oksijen kullanmayan mikroorganizmalar tarafından salınıyor, bu da araştırmacıları o sırada Venüs'ün yaşam barındırıyor olabileceği konusunda tartışmaya yöneltti. Hidrojen fosfit olarak da adlandırılan fosfin (PH3), renksiz, yanıcı ve son derece zehirli bir gaz olarak tanımlanıyor ve sarımsak benzeri kötü bir kokuya sahip.

Bununla birlikte, Nature Astronomy'nin Eylül sayısında yayınlanan çalışma, haber kuruluşları tarafından 2020'nin en büyük bilimsel keşiflerinden biri olarak nitelendirildi, ancak yayınlanmasından bu yana bulgular hakkında şüpheler var.

Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan yeni çalışmanın yazarı, ve ABD'de yer alan Cornell Üniversitesi'nin Astronomi Bölümü Başkanı Jonathan Lunine, "Fosfin bize Venüs'ün biyolojisi hakkında bilgi vermiyor. Bize jeolojisi hakkında bilgi veriyor. Bu durum bize gezegeninin günümüzde veya çok yakın bir geçmişte aktif bir patlayıcı volkanizmaya sahip olduğuna işaret ediyor" dedi.

Diğer taraftan Venüs, Dünya'ya benzer karasal bir gezegen. Ancak, 464 derece civarında bir yüzey sıcaklığına Dünya'nın 92 katı bir basınca sahip. Bu nedenle, araştırmacılar Dünya'nın 'kötü ikizi' olarak da bilinen Venüs'ün muhtemelen 700 milyon yıl önce muhtemelen yaşanabilir olduğuna inanıyorlar.

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Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Bugün ise Venüs, yoğun ısı, ezici atmosferik basınç ve aşındırıcı asit bulutları ev sahipliği yapıyor. Bulutlar çok asidik olduğu için, ayrıca fosfinin çok çabuk dağılacağı ve bu nedenle sürekli olarak yenilenmesi gerektiği öngörülüyor.

Yeni araştırma kapsamında, Profesör Lunine ve meslektaşı Ngoc Truong, Hawaii'deki Mauna Kea'nın tepesinde yer alan, altı milimetre dalga boyuna sahip James Clerk Maxwell Teleskopu ve Şili'deki Atacama Teleskobu'ndan (ALMA) elde edilen verileri analiz etti.

Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Araştırmacılar, Venüs atmosferinde fosfin varlığının abiyotik (canlı olmayan) yollarla açıklanıp açıklanamayacağını belirlemek için volkanizma ve atmosferik süreçleri hesapladılar.

Çalışmanın yazarları, volkanizma tarafından derin manto kaynaklarından yüzeye küçük miktarlarda fosfit getirebileceğini ve patlayıcı püskürmeler sırasında volkanik toz olarak atmosfere atılabileceğini buldular. Bu fosfitler daha sonra aerosol tabakasında sülfürik asit ile reaksiyona girerek fosfin oluşturabiliyor.

Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Sonuçlar, fosfitlerin bildirilen yüksekliklere ulaşması için Dünya'daki Krakatau ile karşılaştırılabilir patlamaların gerekli olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte araştırmacılara göre,1990'larda NASA'nın Magellan uzay aracı tarafından yakalanan Venüs'ün radar görüntüleri, bazı jeolojik özelliklerin bu teoriyi destekleyebileceğini gösteriyor.

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