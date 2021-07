Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan yeni çalışmanın yazarı, ve ABD'de yer alan Cornell Üniversitesi'nin Astronomi Bölümü Başkanı Jonathan Lunine, "Fosfin bize Venüs'ün biyolojisi hakkında bilgi vermiyor. Bize jeolojisi hakkında bilgi veriyor. Bu durum bize gezegeninin günümüzde veya çok yakın bir geçmişte aktif bir patlayıcı volkanizmaya sahip olduğuna işaret ediyor" dedi.

Diğer taraftan Venüs, Dünya'ya benzer karasal bir gezegen. Ancak, 464 derece civarında bir yüzey sıcaklığına Dünya'nın 92 katı bir basınca sahip. Bu nedenle, araştırmacılar Dünya'nın 'kötü ikizi' olarak da bilinen Venüs'ün muhtemelen 700 milyon yıl önce muhtemelen yaşanabilir olduğuna inanıyorlar.