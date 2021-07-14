Bilim insanlarından flaş Venüs açıklaması! Venüs'te dünya dışı yaşam olabilir deniliyordu ama...

Geçen Eylül ayında, Cardiff Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Venüs'ün asidik bulutlarında eser miktarda fosfin gaz tespit ettiklerini bildirdi. Fosfin genellikle Dünya'da nefes almak için oksijen kullanmayan mikroorganizmalar tarafından salınıyor, bu da araştırmacıları o sırada Venüs'ün yaşam barındırıyor olabileceği konusunda tartışmaya yöneltti. Hidrojen fosfit olarak da adlandırılan fosfin (PH3), renksiz, yanıcı ve son derece zehirli bir gaz olarak tanımlanıyor ve sarımsak benzeri kötü bir kokuya sahip.

Bununla birlikte, Nature Astronomy'nin Eylül sayısında yayınlanan çalışma, haber kuruluşları tarafından 2020'nin en büyük bilimsel keşiflerinden biri olarak nitelendirildi, ancak yayınlanmasından bu yana bulgular hakkında şüpheler var.