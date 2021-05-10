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Galeri Bilim insanlarını şoke etti! Uzayın derinliklerinde bulundu!
Giriş Tarihi: 10.05.2021
16:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
16:21
Bilim insanlarını şoke etti! Uzayın derinliklerinde bulundu!
Gök bilimcilerin en çok ilgilendikleri konuların başında yıldızlar yer alıyor.
Güneş yakından inceleniyor, diğer yandan farklı sistemlerinde yıldızlar üstünde gözlemler hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce ömrünü doldurmuş bir yıldızın ölümü araştırmacıları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Devasa bir yıldızın ölümüyle ortaya çıkan garip bir süpernova patlaması bilim insanlarını şoke etti. Dünya'dan 35 milyon uzaklıkta olan patlamaya ait görüntülerde ilginç bir şey vardı, çünkü yıldızın dış kısmında hidrojen olmadığı tespit edildi.
Bilim ekibinden Charles Kilpatrick yaptığı açıklamada her bir yıldız modellerine baktıklarını, ancak hidrojen olması gerektiğini söyledi. Bu konuda farklı cevaplara sahip olduklarını da sözlerine ekledi.
Bilim ekibi yıldızın ölümüne kadar geçen zaman hidrojen katmanını birkaç farklı yoldan kaybetmiş olabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar hidrojen katmanının başka bir yıldız tarafından çekilmiş olabileceğini belirtiyor.
Charles Kilpatrick, "Yıldızların süpernovadan önce şiddetli patlamalara, ölüm sancılarına maruz kaldıklarından şüphe ediyoruz. Bu yıldızın hidrojen katmanını kaybetmesi belki bu yüzden olabilir. Gözlemlediğimiz bu olay yıldızların patlamadan önce kütle kaybına neden olan şiddetli başka patlamalar yaşadıklarına dair bir kanıt olarak görünüyor" dedi.
Yine de yakındaki başka bir yıldızın, hidrojen katmanını çekmiş olması olasılığı gündemde tutuluyor. Ancak diğer yıldızın bulunması için süpernovanın solması gerekiyor. Çünkü süpernovanın parlaklığı görüşü engelliyor. Solma ise 10 yıl kadar sürelebilir.