Bilim insanlarını şoke etti! Uzayın derinliklerinde bulundu!

Devasa bir yıldızın ölümüyle ortaya çıkan garip bir süpernova patlaması bilim insanlarını şoke etti. Dünya'dan 35 milyon uzaklıkta olan patlamaya ait görüntülerde ilginç bir şey vardı, çünkü yıldızın dış kısmında hidrojen olmadığı tespit edildi.