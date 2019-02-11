Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

, 'nın küresel çapta tekrar salgına dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: 11.02.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.02.2019 10:44
Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

2013 - 2015 yılları arasında Batı Afrika'da salgına dönüşen virüsü resmi rakamlara göre 11 bin 310 kişinin ölümüne sebep oldu.

Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

Tıpkı AIDS (HIV-1) virüsü gibi T lenfosit hücrelerini hedef alan virüsü, AIDS'in aksine hücreleri çok daha hızlı öldürüyor.
Ebola virüsü vücuda girdikten 2 ila 21 gün içinde etkilerini göstermeye başlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

kan ve vücut sıvısı ile diğer insanlara bulaşıyor.

Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

virüsü etkisini göstermeye başladığında vücutta dayanılmaz ağrılar meydana geliyor, kusma başlıyor ve diyare görülüyor.

Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

Yalnızca birkaç gün içinde beden alarm verecek seviyeye geliyor bağışıklık sistemi çöküyor.

Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

Vücutta sitokin salınımı sebebiyle iltihaplı moleküller ortaya çıkıyor ve bu moleküller vücutta tüm organlara saldırıyor.

Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

Organ hasarı sebebiyle vücuttan kanlar akıyor, gözler kanlanıyor, vücudun bazı noktalarında kan toplanıyor, kusarken ve boşaltım yaparken vücuttan kanlar geliyor ve bir süre sonra ölüm gerçekleşiyor.

BİZE ULAŞIN