Binlerce kişi öldü! Organları kısa sürede iflas ettiriyor

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola'nın küresel çapta tekrar salgına dönüşebileceği uyarısı yaptı. 2013 - 2015 yılları arasında Batı Afrika'da salgına dönüşen Ebola virüsü resmi rakamlara göre 11 bin 310 kişinin ölümüne sebep oldu. Tıpkı AIDS (HIV-1) virüsü gibi T lenfosit hücrelerini hedef alan Ebola virüsü, AIDS'in aksine hücreleri çok daha hızlı öldürüyor. Ebola kan ve vücut sıvısı ile diğer insanlara bulaşıyor. Ebola virüsü etkisini göstermeye başladığında vücutta dayanılmaz ağrılar meydana geliyor, kusma başlıyor ve diyare görülüyor. Yalnızca birkaç gün içinde beden alarm verecek seviyeye geliyor bağışıklık sistemi çöküyor. Vücutta sitokin salınımı sebebiyle iltihaplı moleküller ortaya çıkıyor ve bu moleküller vücutta tüm organlara saldırıyor. Organ hasarı sebebiyle vücuttan kanlar akıyor, gözler kanlanıyor, vücudun bazı noktalarında kan toplanıyor, kusarken ve boşaltım yaparken vücuttan kanlar geliyor ve bir süre sonra ölüm gerçekleşiyor.