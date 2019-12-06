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Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana geldiği iddia edilen gizemli olaylar var. Bazılarına ise açıklama yapmak zor olabiliyor. Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yaşattı. Söz konusu kare sosyal medyada tartışma konusu yaşattı. İşte gerçek olduğu iddia edilen esrarengiz olaylardan bazıları...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 01:52
Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

İnternette gerçek olduğu iddia edilen gizemli olaylara, bu olaylara ait görüntülere, videolara denk gelmişsinizdir. Özellikle UFO'lar hakkında birçok komplo teorisi ve iddialar ortalıkta dolanıyor.

ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman, Area 51'de mühendis olarak çalışırken, ele geçirilmiş uzaylılara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar paylaştı...

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

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Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

40 yılı aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan Boyd Bushman aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, Lockheed Martin ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulundu.

Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!

Bushman'ın bu itiraflarına ABD'den henüz bir yalanlama gelmedi.

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