Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!
Bir anda havada belirdi! Dünyayı şoke eden görüntü!
Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana geldiği iddia edilen gizemli olaylar var. Bazılarına ise açıklama yapmak zor olabiliyor. Zambiya'nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yaşattı. Söz konusu kare sosyal medyada tartışma konusu yaşattı. İşte gerçek olduğu iddia edilen esrarengiz olaylardan bazıları...
Giriş Tarihi: 06.12.2019
01:21
Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
01:52
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