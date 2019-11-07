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Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Yeni Zelanda, bir süredir, 27 yaşındaki Cherie Louise'in maruz kaldığı ve ajanslar tarafından olarak duyurulan skandal olayı konuşuyor. Edinilen bilgiye göre, genç kadın, koltuk değnekleriyle olan fotoğrafını sosyal medya sitesi olan Twitter'dan paylaştı. Louise, fotoğrafına gelen yorumlar üzerine ise adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki, Cherie'nin yaşadığı durum karşısında destek mesajlarının da ardı arkası kesilmedi; ancak genç kadına tecavüz tehditleri ve hakaretler de devam etti. İngiliz Daily Mail gazetesine konu ile ilgili açıklama yapan genç kadın, en çok canını sıkan konunun laubali ve kaygısız bir şakayı bile bu şekilde yorumlar almadan yapamamış olması olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 10:19
Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Yeni Zelanda'da doğup büyüyen 27 yaşındaki Cherie Louise, koltuk değnekleriyle göründüğü bir fotoğrafını Twitter hesabından cesurca paylaştı. Ancak genç kadın hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı.

Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Cherie, acımasız trollerin hakaretlerine ve tehditlerine maruz kaldı. Genç kadıni Twitter hesabını takip eden 2 bin 400 kişiye, söz konusu tweet'in altına yaşlarını ve hayatta yapamayacaklarını düşündükleri bir şeyi yapmalarını istedi.

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Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Avustralya'nın Melbourne kentince yaşayan Yeni Zelandalı kadın, oluşturmak istetiği tweet zinciri için ilk adımı kendisi attı. 27 yaşında olduğunu ve bacaklarını çapraz yapamayacağını yazdı.

Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Cherie de ayna karşısında çekilmiş bir selfie'sini paylaşarak yanı verdi. Fotoğrafta, genç kadının koltuk değnekleri yardımıyla ayakta durduğu ve bir bacağının olmadığı görünüyordu.

Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Cherie'nin takipçilerinden bir adam, bu durumun kendisini çok güldürdüğünü iddia ederek genç kadına neden bacaklarını çapraz yapamadığını sordu.

Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Bu paylaşımın ardından tweet binlerce kez retweet edildi ve 27 yaşındaki genç kadına destek mesajları yağmaya başladı.

Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar

Ancak maalesef durum bununla sınırlı kalmadı. Cherie'ye gelen destek mesajları kadar, onunla dalga geçen, alay konusu yapan ve tehdit edenler de vardı.

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