Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar
Bir fotoğraf paylaştı, hayatının şokunu yaşadı! Tecavüz tehditleri ve hakaret yağdırdılar
Yeni Zelanda, bir süredir, 27 yaşındaki Cherie Louise'in maruz kaldığı ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan skandal olayı konuşuyor. Edinilen bilgiye göre, genç kadın, koltuk değnekleriyle olan fotoğrafını sosyal medya sitesi olan Twitter'dan paylaştı. Louise, fotoğrafına gelen yorumlar üzerine ise adeta hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki, Cherie'nin yaşadığı durum karşısında destek mesajlarının da ardı arkası kesilmedi; ancak genç kadına tecavüz tehditleri ve hakaretler de devam etti. İngiliz Daily Mail gazetesine konu ile ilgili açıklama yapan genç kadın, en çok canını sıkan konunun laubali ve kaygısız bir şakayı bile bu şekilde yorumlar almadan yapamamış olması olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 07.11.2019
10:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
10:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ