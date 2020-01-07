Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

adeta felaketi yaşıyor! Avustralya'da rekor düzeydeki sıcak hava ve aylardır süren kuraklık nedeniyle Eylül ayında başlayan yangınlar geçtiğimiz hafta daha da şiddetlendi. Yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangında şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hayvan öldü. Avustralya'yı esir alevler nedeniyle bütün dünya Avustralya'ya odaklanmış durumda... Aylardır Avustralya'yı etkisi altına alan hakkında Avustralyalı bir profesörden korkutan bir açıklama geldi. "En kötüsü henüz gelmedi"

Giriş Tarihi: 07.01.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 12:19
Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkede aylardır devam eden yangınların daha ciddi afetlerin önünü açacağını belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" dedi.

Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Herkesin yağmur beklentisi içinde olmasının yanlış olduğunu söyleyen Nicholls, ülkenin büyük kısmının yangınlar nedeniyle yok olduğunu, şiddetli yağış sonucunda ülkeyi selden koruyacak çok az şey kaldığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Profesör, hortum felaketlerinin de yaklaşmakta olduğunu ifade ederek, "Ormanları ve otlakları yok eden orman yangınları ile sel riski, çıplak toprak ve kuraklığın neden olduğu bitki örtüsü eksikliği nedeniyle daha da artmakta.

Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Güneyde yaşanan kuraklık, yağmurları da ağır ve yaygın hale getirecektir. Bu da sel riskinin artmasına neden olacaktır. Bu yüzden yağmurlar yangınları bastırsa bile yine de aşırı hava olayları ve acil servislere yüksek talep olacak" uyarısı yaptı.

Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Nicholls, yazın için henüz yeni başladığını ve genellikle şubat ayının başlarında asıl sıcakların geldiğini hatırlatarak, bu dönemde yangınların daha da kötüleşebileceği uyarısını yaparak, "Güney Avustralya'daki aşırı sıcak ısı dalgaları için en riskli zamandan bir ay uzaktayız" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Oldukça karamsar açıklamalar yapan Nicholls, "Küresel ısınma mevsimini uzatıyor. Sıcak hava dalgalarını daha yoğun, daha sık ve daha uzun hale getiriyor. Aynı zamanda şiddetli yağmur olasılığını arttırıyor.

Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Kuraklıkları daha da kötüleştiriyor. Değişen tehditlere uyum sağlamaya devam etmeli ve bunları tahmin etme yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Toplum, can ve malları tehdit eden birçok hava ve iklim tehditlerinin farkında olmalıdır" dedi.

BİZE ULAŞIN