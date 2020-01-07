Avustralya'da alevlerin önüne geçilemiyor! Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: En kötüsü henüz gelmedi

Avustralya adeta felaketi yaşıyor! Avustralya'da rekor düzeydeki sıcak hava ve aylardır süren kuraklık nedeniyle Eylül ayında başlayan yangınlar geçtiğimiz hafta daha da şiddetlendi. Yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangında şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca hayvan öldü. Avustralya'yı esir alevler nedeniyle bütün dünya Avustralya'ya odaklanmış durumda... Aylardır Avustralya'yı etkisi altına alan yangın hakkında Avustralyalı bir profesörden korkutan bir açıklama geldi. "En kötüsü henüz gelmedi"