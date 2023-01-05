Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
12:55
Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa'da panik... XBB.1.5 belirtileri
Dünya koronavirüsün varyantları ile mücadelesini sürdürüyor. Covid-19'un daha önceki alfa, beta, gama ve delta varyantlarını Omicron varyantlarının ardından bu kez de Omicron'un XBB.1.5 varyantı endişelere neden oldu. Çoğu insanın soğuk algınlığı belirtisi gösterse de daha bulaşıcı olan bu varyant ABD'yi alarma geçirdi. İngiltere ve Fransa gibi sağlık sistemi çöken ülkelerde ise panik büyüyor...