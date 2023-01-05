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Haberler Galeri Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa'da panik... XBB.1.5 belirtileri
Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 12:55

Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa'da panik... XBB.1.5 belirtileri

Dünya koronavirüsün varyantları ile mücadelesini sürdürüyor. Covid-19'un daha önceki alfa, beta, gama ve delta varyantlarını Omicron varyantlarının ardından bu kez de Omicron'un XBB.1.5 varyantı endişelere neden oldu. Çoğu insanın soğuk algınlığı belirtisi gösterse de daha bulaşıcı olan bu varyant ABD'yi alarma geçirdi. İngiltere ve Fransa gibi sağlık sistemi çöken ülkelerde ise panik büyüyor...

Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa’da panik... XBB.1.5 belirtileri

Koronavirüsün Omicron varyantının altı türü olan XBB.1.5, Avrupa ve Amerika'da endişelerin kaynağı oldu. Sağlık sisteminin çöktüğü İngiltere'de uzmanlar, krizin daha da kötüleşmesinden endişe ediyor..


Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa’da panik... XBB.1.5 belirtileri

Çin dışında, ilk kez Kasım 2022'de tespit edilen ancak endişe verici bir varyant olarak sınıflandırmayan XBB'den geliştiği belirtildi.

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Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa’da panik... XBB.1.5 belirtileri

XBB, vücudun bağışıklık sistmeini yenen bir mutasyona sahip bie varyat olarak nitelendirilse de enfekte etme yeteneğinin azaltdığı iddia ediliyordu.

Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa’da panik... XBB.1.5 belirtileri

Şimdilerde ABD ve Avrupa'yı kasıp kavuran XBB.1.5 için Londra Imperial College'den Profesör Wendy Barclay, F486P olarak bilinen bir mutasyon geçirdiğini ve bu sayede, savunma sisteminden kaçarken hücrelere tutunma yeteneğini geri kazandırdığını ifade ediyor.

Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa’da panik... XBB.1.5 belirtileri

Virüsün değişim geçirmesi ve daha bulaşıcı hale gelmesinin ardından DSÖ'den açıklama geldi. Çin dışında, ilk kez Kasım 2022'de tespit edilen Omicron alt varyantı XBB.1.5'in (BA.2 alt varyantının iki türevinin birleşmesiyle ortaya çıktı), ABD ve Avrupa'da artmakta olduğunu ve şu anda en az 25 ülkede tespit edildiğini aktardı.

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