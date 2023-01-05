Bir salgın daha mı? ABD alarmda: Avrupa’da panik... XBB.1.5 belirtileri

Virüsün değişim geçirmesi ve daha bulaşıcı hale gelmesinin ardından DSÖ'den açıklama geldi. Çin dışında, ilk kez Kasım 2022'de tespit edilen Omicron alt varyantı XBB.1.5'in (BA.2 alt varyantının iki türevinin birleşmesiyle ortaya çıktı), ABD ve Avrupa'da artmakta olduğunu ve şu anda en az 25 ülkede tespit edildiğini aktardı.