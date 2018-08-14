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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı

Giriş Tarihi: 14.08.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 12:13
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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

'de trafik kameralarına yansıyan ilginç görüntüler izleyenleri şaşkına çeviriyor.

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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

Görenleri şoke eden görüntülerde bir yayanın üzerine gelen araçların adeta "içinden" geçtiği ve hiç yara almayıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

Trafiğin içinden geçen bir "hayaleti" andıran görüntüler, izleyenlerde soğuk duş etkisi yarattı.

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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

İlk olarak iki motorsiklet, iki otomobil ve bir kamyon geçtiği gözüken görüntülerde başta her şey yolundaymış gibi gözüküyor.

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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

Ardından yola bir kamyon giriyor ve yaya hiç duraksamadan yola yürümeye devam ediyor.

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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

Kamyonun üzerinden geçip gitmesinin ardından adamın hala yolda sapa sağlam yürüdüğü görülüyor. Olay bununla da kalmıyor. Hala yürüyen yayanın üzerinden bir araç daha geçiyor.

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Bir ülke bunu konuşuyor! yürüyen hayalet alarmı
Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

Fakat yürüyen kişiye yine bir şey olmuyor. Ardından hemen arkasından gelen üçüncü bir araç da yayanın üzerinden geçiyor.

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