Bir ülke bunu konuşuyor! Trafikte yürüyen hayalet alarmı

Filipinler'de trafik kameralarına yansıyan ilginç görüntüler izleyenleri şaşkına çeviriyor. Görenleri şoke eden görüntülerde bir yayanın üzerine gelen araçların adeta 'içinden' geçtiği ve hiç yara almayıp yürümeye devam ettiği görülüyor. Trafiğin içinden geçen bir 'hayaleti' andıran görüntüler, izleyenlerde soğuk duş etkisi yarattı. İlk olarak iki motorsiklet, iki otomobil ve bir kamyon geçtiği gözüken görüntülerde başta her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Ardından yola bir kamyon giriyor ve yaya hiç duraksamadan yola yürümeye devam ediyor. Kamyonun üzerinden geçip gitmesinin ardından adamın hala yolda sapa sağlam yürüdüğü görülüyor. Olay bununla da kalmıyor. Hala yürüyen yayanın üzerinden bir araç daha geçiyor. Fakat yürüyen kişiye yine bir şey olmuyor. Ardından hemen arkasından gelen üçüncü bir araç da yayanın üzerinden geçiyor.