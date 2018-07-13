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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

'da geçtiğimiz hafta başlayan yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti.

Giriş Tarihi: 13.07.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 12:31
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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi.

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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

Japan Times gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Polis Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığını bildirdi.

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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

Yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.

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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

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Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti
Bir ülke yasta... Ölü sayısı 200'ü geçti

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

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