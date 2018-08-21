Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Pablo Escobar bir zamanlar Kolombiya'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısıydı. O dönem Kolombiya'da kullandığı lüks malikanesi ise şimdilerde bakın ne olarak kullanılıyor. Bir zamanlar dünyanın en büyük suçluları arasındaki Pablo Escobar'ın yaptırdığı lüks malikanesinin son hali görenleri şaşırtıyor. Dünyanın tanıdığı, adına dizi, film ve belgeseller çekilen Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar 1984'te lüks bir malikane yaptırdı. Lüks malikasine aynı yıl doğan kızı Manuela'nın adını verdi. Malikanenin içinde neredeyse yok yoktu. Lüks evin havuzu, tenis sahaları, futbol sahası, bar ve diskosu vardı. Mülkün içindeki futbol sahası helikopter iniş pisti olarak kullanılıyordu. Ancak 1993 yılında Escobar'ın rakipleri tarafından desteklenen Los Pepes grubu evi havaya uçurdu. Banyoya yerleştirilen 200 kilogram patlayıcı ile yapılan patlamayla Escobar ailesini öldürmesi planlanıyordu. Pablo Escobar, bu konuda aldığı bir uyarıyla patlamadan önce evden kaçabildi. Daha sonra silah ile vurularak öldürülene kadar ailesi ile birlikte kaçak hayatı yaşadı.