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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor

Pablo bir zamanlar 'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısıydı. O dönem Kolombiya'da kullandığı lüks malikanesi ise şimdilerde ne olarak kullanılıyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 21:56
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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Bir zamanlar dünyanın en büyük suçluları arasındaki Pablo 'ın yaptırdığı lüks malikanesinin son hali görenleri şaşırtıyor.

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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Dünyanın tanıdığı, adına dizi, film ve belgeseller çekilen lı uyuşturucu kaçakçısı Pablo 1984'te lüks bir malikane yaptırdı.

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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Lüks malikasine aynı yıl doğan kızı Manuela'nın adını verdi.

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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Malikanenin içinde neredeyse yok yoktu. Lüks evin havuzu, tenis sahaları, futbol sahası, bar ve diskosu vardı. Mülkün içindeki futbol sahası helikopter iniş pisti olarak kullanılıyordu.

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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Ancak 1993 yılında 'ın rakipleri tarafından desteklenen Los Pepes grubu evi havaya uçurdu.

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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Banyoya yerleştirilen 200 kilogram patlayıcı ile yapılan patlamayla ailesini öldürmesi planlanıyordu.

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Bir zamanlar 'ın lüks malikanesiydi! şimdi ne amaçla kullanılıyor
Bir zamanlar Escobar'ın lüks malikanesiydi! Bakın şimdi ne amaçla kullanılıyor

Pablo , bu konuda aldığı bir uyarıyla patlamadan önce evden kaçabildi. Daha sonra silah ile vurularak öldürülene kadar ailesi ile birlikte kaçak hayatı yaşadı.

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