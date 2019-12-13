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Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Boris Johnson'ın 'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı 'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı. Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, 'ın seçimden zaferle çıkmasıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Çok mutlu olduk. Köyümüzden İngiltere Başbakanı çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini 'ye gelirse Kalfat'a da bekliyoruz" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.12.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 19:49
Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Boris Johnson'ın kökeni, 'nın Orta ilçesine bağlı 150 haneli Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Kalfat köyünde dünyaya geldi.

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, ergen genel seçimde sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı.

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Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat köyü sakinleri, seçim sürecini köyde heyecanla takip etti.

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Köylülerin büyük bölümü, seçim sonuçlarını köy kahvehanesinde izleyip, değerlendirdi. Johnson'un seçimi kazanması, köyde sevinçle karşılandı.

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, Boris Johson'ın seçimden zaferle çıkmasıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Çok mutlu olduk. Köyümüzden çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini 'ye gelirse Kalfat'a da bekliyoruz" dedi.

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Boris Johnson'ın dedesiyle babaannesinin amca çocukları olduğunu söyleyerek, "Babası gelmişti 2008 yılında. Babasıyla telefonda görüştü ve babasına geleceğini söylemişti. Dışişleri Bakanıyla gelmişti...

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var

Gazetecilerin nereli olduğunu sorması üzerine 'Kalfat, Kalfat, Kalfat' dedi. Koskoca gibi bir yere başbakan olması büyük bir şekilde gurur vesilesi" diye konuştu.

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