Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var
Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç var
İngiltereBaşbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı. Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, Boris Johson'ın seçimden zaferle çıkmasıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Çok mutlu olduk. Köyümüzden İngiltere Başbakanı çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini Türkiye'ye gelirse Kalfat'a da bekliyoruz" dedi.