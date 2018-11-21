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  • Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

Böyle bir vahşet görülmedi... diri yaktılar...

'da yıllardır süren boğa güreşi geleneği yine türlü rezilliklere sahne oldu.

Giriş Tarihi: 21.11.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 20:52
Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...
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Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

Medinaceli şehrinde, seyircileri keyiflendirmek için düzenlenen etkinlikte bu kez farklı bir olay yaşandı.

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Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

'Bull of fire' adı verilen geleneğe göre bir boğanın boynuzları cayır cayır yakıldı.

Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

Boğanın kafası bir tahtaya bağlandıktan sonra yakma işlemi gerçekleşti böylece boğanın kaçması engellendi.

Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

Boğa kalabalığın çığlıkları arasında can havliyle koşmaya başladı.

Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

Zavallı boğa ateşin verdiği acıyla vücudunu bir sağa bir sola vurarak bitap hale geldi.

Böyle bir vahşet görülmedi... Diri diri yaktılar...

Aktivistlere göre 'da her yıl 3000 boğanın boynuzları bu şekilde yakılıyor.

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