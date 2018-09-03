Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Amerika kıtasındaki en büyük antropoloji ve doğa tarihi koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müzeden geriye yalnızca duvarlar kaldı. Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yangının ardından sabah saatlerinde müzeye gelen çalışanlar, gözyaşlarını tutamadı. Bazı çalışanları teselli etmek mümkün olmadı. İtfaiyeciler, halen soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Rio de Janerio'daki 200 yıllık binadan yükselen alevler, ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü müzeyi sarmıştı. Müzedeki 20 milyondan fazla parça arasında, Brezilya tarihinin yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de vardı. Şehrin her noktasından görülen alev topu ancak sabaha karşı söndürülebildi. Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda ise, dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dâhil çok sayıda önemli ve değerli parça bulunuyordu.