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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Amerika kıtasındaki en büyük antropoloji ve doğa tarihi koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan den geriye yalnızca duvarlar kaldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 16:53
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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı ın ardından sabah saatlerinde ye gelen çalışanlar, gözyaşlarını tutamadı.

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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Bazı çalışanları teselli etmek mümkün olmadı.

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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

İtfaiyeciler, halen soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Rio de Janerio'daki 200 yıllık binadan yükselen alevler, ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü yi sarmıştı.

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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

deki 20 milyondan fazla parça arasında, tarihinin yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de vardı.

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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

Şehrin her noktasından görülen alev topu ancak sabaha karşı söndürülebildi.

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'da yanan tarihi Ulusal 'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
Brezilya'da yanan tarihi Ulusal Müze'deki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

nin doğa tarihi koleksiyonunda ise, dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dâhil çok sayıda önemli ve değerli parça bulunuyordu.

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