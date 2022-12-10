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Haberler Galeri Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:54

Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülkede deyim yerindeyse büyük bir sarsıntı yarattı. ABD'de hükümeti ve Başkan Biden topa tutuldu. ABD medyasında geniş yer bulan bu konu için birbirinden çarpıcı yorumlarda bulunuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yapılan pazarlıklar sonucu esir takası gerçekleştirildi. Takasta 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout Rusya'ya teslim edilirken, basketbol yıldızı Brittney Griner ise ABD'ye verildi. Kıyamet bu takas sonrası koptu. ABD'nin pazarlıkta başarısız olduğunu ifade eden siyasiler ve ülke vatandaşları Biden hükümetini topun ağzına koydu.

Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

VİCTOR BOUT: NAMIDİĞER ÖLÜM TACİRİ

ABD ile Rusya arasında soğuk savaş sürerken, uzun pazarlıklar sonucu esir takasları gerçekleşiyor. Bu kapsamda son takas geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

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Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

56 yaşındaki silah taciri Viktor Bout, ABD tarafından Rusya'ya teslim edilirken, Rusya ise ABD'ye 10 aydır hapis yatan basketbol yıldızı Brittney Griner'i iade etti.

Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

TAKASIN ARDINDAN ABD'DE KIYAMET KOPTU

ABD ile Rusya arasında yapılan daha önceki takaslarda görülmeyen bir şey oldu. Bu takasın ardından ABD'de deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. ABD medyası ve ülkedeki muhalifler Biden hükümetini topun ağzına koydu, kıyameti kopardı.

Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Kıyametin nedeni ise: 'Ölüm Taciri' lakabı ile bilinen Bout'un teslim edilmesine karşılık yalnızca basketbol yıldızı Griner'ın geri alınabilmesiydi.

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