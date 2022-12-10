Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
11:54
Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...
ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülkede deyim yerindeyse büyük bir sarsıntı yarattı. ABD'de hükümeti ve Başkan Biden topa tutuldu. ABD medyasında geniş yer bulan bu konu için birbirinden çarpıcı yorumlarda bulunuldu. İşte son dakika haberinin detayları...