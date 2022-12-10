Bu dakikadan sonra kıyamet koptu! ABD ayağa kalktı, Biden topun ağzında: Bu nasıl pazarlık, bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

TAKASIN ARDINDAN ABD'DE KIYAMET KOPTU

ABD ile Rusya arasında yapılan daha önceki takaslarda görülmeyen bir şey oldu. Bu takasın ardından ABD'de deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. ABD medyası ve ülkedeki muhalifler Biden hükümetini topun ağzına koydu, kıyameti kopardı.