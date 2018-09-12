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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...

Giriş Tarihi: 12.09.2018 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 08:34
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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; 'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz!

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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor?

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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler...

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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Serideki fotoğraflar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller.

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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor?

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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Fotoğraflar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta.

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Bu görüntülerde yok! Hepsi gerçek ama...
Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!

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