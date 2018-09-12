Bu görüntülerde Photoshop yok! Hepsi gerçek ama...

Bu görüntülere ilk bakışta inanmak oldukça zor; Photoshop'la hazırlanan bir illüstrasyon olduğunu dahi düşünüyor olabilirsiniz! Ancak bu gördüğünüz gerçek! Yani hiçbir grafik programı yok bu görüntülerde... Peki bu nasıl oluyor? Niko Photographisme 'Robot Next Door' yani 'Komşu Robotlar' adını verdiği özel koleksiyonundan bu görüntüler... Serideki fotoğraflar bilgisayar programı ile hazırlanmış gibi sahte bir görünüme sahip ama aslında sahte değiller. Ancak bu görüntüler elbette gerçek birer Android'e ait değil! Peki nasıl oluyor da bu görüntüler ortaya çıkıyor? Fotoğraflar düzenlenmiş ancak bilgisayarda değil, gerçek hayatta. Bilgisayarda düzenlenmiş görsellere (CGI) alıştığımızdan olsa gerek; bu görüntülerin bilgisayarla hazırlandığı yanılgısına düşüyoruz. Oysa ilgisi yok!