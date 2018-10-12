Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde

İngiliz kraliyet ailesi bir yıl içinde ikinci büyük düğüne hazır. Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank bugün evleniyor. Windsor Şatosu'ndaki nikah öncesi de konuklar birer birer mekana ulaşmaya başladı. Sinema yıldızlarından ünlü şarkıcılara, tanınmış TV yüzlerinden modellere tören tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüştü. Sert rüzgar yüzünden konuklar zorlu anlar da yaşadı. En çok merakla beklenen konuklardan biri Cambridge Düşesi Kate Middleton idi. Törene Prens William ile birlikte katılan Middleton, bu kez dikkat çekici bir kıyafet seçti. Kız kardeşi Pippa'nın düğününde de Prens Harry'nin düğününde de daha soluk renklerde kıyafetler giyen ve sade bir görüntü sergileyen Middleton bu kez daha göz alıcı bir kıyafet tercih etti. Düşes, favorisi olan Alexander McQueen'den bir kıyafet giydi. Çizgileri değilse bile rengi nedeniyle Düşes'in bu seçimi büyük ilgi gördü.