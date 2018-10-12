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Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü 'daki kraliyet düğününde

Giriş Tarihi: 12.10.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 14:55
Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde

İngiliz bir yıl içinde ikinci büyük düğüne hazır. Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank bugün evleniyor. Windsor Şatosu'ndaki nikah öncesi de konuklar birer birer mekana ulaşmaya başladı. Sinema yıldızlarından ünlü şarkıcılara, tanınmış TV yüzlerinden modellere tören tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüştü. Sert rüzgar yüzünden konuklar zorlu anlar da yaşadı.

Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde

En çok merakla beklenen konuklardan biri Cambridge Düşesi Kate Middleton idi. Törene Prens William ile birlikte katılan Middleton, bu kez dikkat çekici bir kıyafet seçti.

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Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde

Kız kardeşi Pippa'nın düğününde de Prens Harry'nin düğününde de daha soluk renklerde kıyafetler giyen ve sade bir görüntü sergileyen Middleton bu kez daha göz alıcı bir kıyafet tercih etti.

Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde

Düşes, favorisi olan Alexander McQueen'den bir kıyafet giydi. Çizgileri değilse bile rengi nedeniyle Düşes'in bu seçimi büyük ilgi gördü.

Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde
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Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde
Bu kez cesur adımlar attı: Dünyanın gözü Londra'daki kraliyet düğününde
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