Bu kez işleri çok zor... Öyle bir yere gittiler ki!

Prens William ve Kate Middleton, kısa bir süre önce aralarına yeni katılan Prens Louis'nin yanı sıra diğer iki çocukları Prens George ve Prenses Charlotte'u da alarak tatile çıktı. Daha önce balayındayken Middleton'ı bikiniyle görüntüleyen ardından da Fransa tatilinde üstsüz fotoğraflarını çeken paparazziler de bu haberle heyecanlandı. Fakat bu kez işleri zor! Hatta Middleton'ı bikinili görüntülemeleri imkansız. Bunun nedeni de çiftin yaz tatili için seçtiği yer. Cambridge Dük ve Düşesi çocuklarını da alıp İngiliz kraliyet ailesinin birçok üyesinin de gönül rahatlığıyla dinlendiği çok özel ve son derece güvenli bir adaya gitti. Çift, Middleton'ın anne ve babasının da eşlik ettiği tatillerini, Karayipler'deki Mustique adasında geçiriyor. İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyelerinin de zaman zaman tatil yaptığı Mustique adası, dünyanın en güvenli adası olarak biliniyor Mustique adası, çok sıkı güvenlik önlemleri ve konukların başına gelebilecek en ufak bir aksiliği bile göz önünde bulunduran özel sağlık ekibiyle ünlülere rahat bir tatil yaşatmayı amaçlıyor. Prens William ve Kate Middleton, 2008 yılından bu yana burada tatil yapıyor. Genellikle Middleton'ın anne ve babası da onlara eşlik ediyor. Adanın en önemli özelliği ve ünlüler tarafından tercih edilme nedeni kelimenin tam anlamıyla paparazzilerin adamı atamıyor oluşu. Adada kalan ünlülerin fotoğrafları ancak çok uzaktan ve gerekli lens ve objektiflerle çekilebiliyor. Prens William ve Kate Middleton adaya adım atmadan haftalar önce de özel bir güvenlik ekibi gerekli hazırlıkları yaptı.