Bu kez işleri çok zor... Öyle bir yere gittiler ki!

Prens William ve Kate Middleton, kısa bir süre önce aralarına yeni katılan Prens Louis'nin yanı sıra diğer iki çocukları Prens George ve Prenses Charlotte'u da alarak tatile çıktı. Daha önce balayındayken Middleton'ı bikiniyle görüntüleyen ardından da Fransa tatilinde üstsüz fotoğraflarını çeken paparazziler de bu haberle heyecanlandı. Fakat bu kez işleri zor! Hatta Middleton'ı bikinili görüntülemeleri imkansız.