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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...

Youtube'da ler ve videolar çekilmeye devam ediliyor. Son olarak bir adam masaya yapıştırdığı çakmaklara, çakmak gazı sıkarak ateş etti. Çakmak gazının ateşle geçirdiği reaksiyon yavaşlatılmış kamera çekimi ile gözler önüne serildi. İşte o ve onun gibi deneylerden görüntüler...

Giriş Tarihi: 11.08.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 13:57
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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
İşte o ler...
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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
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Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
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  • 90
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
Bunları sakın evde denemeyin! Çakmakları tek tek dizdi ve...
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