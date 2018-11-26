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Burası !

Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer edinen 'da ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 17:12
Burası Hindistan!

Dünyanın en ilginç ülkelerinden 'dan sosyal medyaya öyle fotoğraflar düşüyor ki...

Burası Hindistan!
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Burası Hindistan!

İşte onlardan bazıları...

Burası Hindistan!
Burası Hindistan!
Burası Hindistan!
Burası Hindistan!

AFP haber ajansının haber ve görüntülerine göre, minik öğrencilar sıraya diziliyor ve yere uzanıyor. Ellerini, yere önceden çizilen çizgiye doğru aynı hizaya getiriyorlar. Asıl inanılmaz olay ise bundan sonra başlıyor. Küçükler dişlerini sıkarak bekleşirken bir motosikletin sesi duyuluyor. Ve ağır ağır ilerleyen motosiklet küçük öğrencilerin ellerinin üzerinden geçiyor.

Buna "cesaret gösterisi" diyorlar. Gösteri için ailelerin izni alınıyor. Ancak miniklerin, bu gösteriyi korku içinde bekledikleri gözden kaçmıyor. 'in Tamil Nadu bölgesindeki Villupuram kentinin ilkokulunda gerçekleşen "cesaret gözterileri" dünyanın önde gelen çocuk hakları savunucularının büyük tepkisini çekti. Okul yönetimi ise "çocukların, cesareti öğrenmek için bu eğitime tabi tutulduklarını ve anne babalarının bunu onayladığını" bildirdi.

Miniklerin ellerinin üzerinden geçen motosiklet daha sonra göğüslerinin üzerinden de geçiyor.

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