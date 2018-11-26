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Buz ve ateş ülkesi

Giriş Tarihi: 26.11.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 16:32
Buz ve ateş ülkesi İzlanda

, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Britanya Adası'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ülkesi.

Buz ve ateş ülkesi İzlanda

Volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet olan 'yı 861 yılında Norveçliler keşfetmiş ve adaya ilk kez 9 ve 10. yüzyılda Norveç'ten gelen Vikingler yerleşmiş.

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Buz ve ateş ülkesi İzlanda

15 tane aktif yanardağ, 10 bine yakın şelalenin bulunduğu, kış mevsinde beyaz örtüsü, bahar ve yaz aylarında yemyeşil doğasıyla son yıllarda turistler için de çekim bölgesi olan 'nın nüfusu 320.000 kişi.

Buz ve ateş ülkesi İzlanda

Halkın %80'i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşıyor.

Buz ve ateş ülkesi İzlanda

halkı kendilerine özgü dillerini, kültürlerini, efsanelerini ve geleneklerini korumak için ellerinden geleni yapıyor.

Buz ve ateş ülkesi İzlanda

Ülke ekonomisinin temelini, bir ada devleti olduğu için balıkçılık ve balık mamulleri oluşturuyor.

Buz ve ateş ülkesi İzlanda

'nın en önemli gelir kaynağını meydana getiren balıkçılık, 106.487 gross tonluk 866 gemi ile yapılıyor.

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