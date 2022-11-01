Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore’de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Itaewon bölgesinde yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamalarında çıkan izdihamın yankıları devam ediyor. 156 kişinin yaşamını yitirdiği ve 29'u ağır 151 kişinin yaralandığı olayda kayıp vakalarının da olduğu ifade edildi. Çoğunluğunun 20'li yaşlarda olduğu ifade edilen kurbanların üstünde genellikle Cadılar Bayramı kostümleri vardı. Yaşanan olay halen ülkeyi dehşete düşürürken, bu izdihamın niçin bu kadar büyüdüğü sorusu ülke gündemini bir hayli meşgul ediyor. Reuters ve İngiliz Daily Mail gibi gazetelerde, halkın hedefinde güvenlik güçlerinin olduğu ifade edildi. Polis Komiseri Generel Yoon Hee-keun, o kalabalığı kontrol etmek için bölgede yeterli güvenlik gücünün olmadığını ifade etti. Ancak bunun aksine İçişleri Bakanı Minister Lee Sang-min, bölgede daha fazla kolluk kuvvetinin olmasının yaşananları değiştirmeyeceğini söylemişti. Yoon ise yaptığı açıklamada 'Yaşananlardan dolayı derin bir üzünü duyuyorum ve fazlaca sorumlu hissediyorum. Bir daha böyle bir şeyin olmaması için elimden geleni yapacağım' ifadelerine yer verdi. Olayın görgü tanıklarından biri olan Song Jung-hee ise insanların Kovid-19 tecritinin ardından 3 yıl sonra ilk defa eğlenebildiğini, bu nedenle de hevesli ve coşkulu olduğunu ifade etti. Jung-hee, AFP'ye verdiği demeçte 'Eğer daha fazla kolluk kuvveti olsaydı bunlar yaşanmayacaktı' ifadelerine yer verdi. Seul Üniversitesi Yangın ve Felaket Uzmanı Profesör Lee Young-ju da benzer şekilde düşünüyor. Young-ju 'Kontrollü olunsaydı felaket önlenebilirdi' dedi. Aynı zamanda profesör şu anda hiç kimsenin sorumluluğu üstlenmemesine de sitem etti. Sosyal medyada dolaşan iddialar da bu durumu destekler yönde. Pek çok kullanıcı paylaştığı görüntülerde polisin yeterli şekilde insanları yönlendiremediğini ve insanların bu nedenle ara sokaklarda sıkıştığını iddia etti.