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Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:42

Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore'de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de yaşanan Cadılar Bayramı felaketi hem Kore'nin hem de dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İzdihamda ölenlerin sayısı 156'ya yükselirken, olayın sorumlusu olarak güvenlik güçlerinin görüldüğü kaydedildi.

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Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore’de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Itaewon bölgesinde yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamalarında çıkan izdihamın yankıları devam ediyor. 156 kişinin yaşamını yitirdiği ve 29'u ağır 151 kişinin yaralandığı olayda kayıp vakalarının da olduğu ifade edildi.

Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore’de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Çoğunluğunun 20'li yaşlarda olduğu ifade edilen kurbanların üstünde genellikle Cadılar Bayramı kostümleri vardı.

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Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore’de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Yaşanan olay halen ülkeyi dehşete düşürürken, bu izdihamın niçin bu kadar büyüdüğü sorusu ülke gündemini bir hayli meşgul ediyor.

Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore’de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Reuters ve İngiliz Daily Mail gibi gazetelerde, halkın hedefinde güvenlik güçlerinin olduğu ifade edildi.

Cadılar Bayramı izdihamının sorumlusu kim? Güney Kore’de öfke baş gösterdi, ölü sayısı giderek artıyor

Polis Komiseri Generel Yoon Hee-keun, o kalabalığı kontrol etmek için bölgede yeterli güvenlik gücünün olmadığını ifade etti. Ancak bunun aksine İçişleri Bakanı Minister Lee Sang-min, bölgede daha fazla kolluk kuvvetinin olmasının yaşananları değiştirmeyeceğini söylemişti.

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