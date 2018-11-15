California'da facia devam ediyor...

Dünyanın gözü facia noktasında... ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü. ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi. Yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı. Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.