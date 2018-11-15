Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da facia devam ediyor...

Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:47
California'da facia devam ediyor...

Dünyanın gözü facia noktasında...

California'da facia devam ediyor...

ABD'nin eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
California'da facia devam ediyor...

Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.

California'da facia devam ediyor...

ABD'nin eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

California'da facia devam ediyor...

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

California'da facia devam ediyor...

Yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

California'da facia devam ediyor...

Eyalet tarihinin en ölümcül yangını olan felaketten yaban hayatı ve evcil hayvanlar da büyük zarar gördü.

BİZE ULAŞIN